Organização Politize! lança crowdfunding para formar 2,5 mil lideranças

A Politize!, organização da sociedade civil que tem como missão formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia por meio da educação política, está lançando uma campanha de financiamento coletivo para conseguir formar 2.500 novas lideranças pelo país e lançar 30 “embaixadas”, como são chamados os espaços apartidários de aprendizagem. Para isso, a instituição busca arrecadar R$ 100 mil em doações.

“O financiamento coletivo (crowdfunding) é fundamental para que possamos garantir sustentabilidade e gestão dos núcleos locais. Com essa estratégia, podemos seguir a nossa missão de levar educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar, aproximando a população da política, para que participe efetivamente das decisões que impactam suas vidas”, diz Vinicius Zunino, coordenador do Programa Embaixadores Politize!.

De acordo com o Ministério da Economia, em 2021, as plataformas de financiamento coletivo no Brasil foram responsáveis por levantar R$ 188 milhões, duas vezes mais do que no ano anterior. O valor médio de captação apresentou um crescimento de 45%.

O financiamento coletivo estará disponível até o dia 20 de janeiro e qualquer pessoa pode participar realizando doações a partir de R$ 5. Para mais informações, acesse: https://www.kickante.com.br/l/ajude-as-embaixadas-politize

A Politize! é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua para que cada vez mais pessoas se interessem pela política, aumentando a participação cidadã nos espaços de tomada de decisão que impactam todos os brasileiros. Sua missão é formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar, de forma plural, didática, gratuita e suprapartidária. Para isso, utilizam uma plataforma online com milhares de conteúdos gratuitos, didáticos e plurais sobre política.