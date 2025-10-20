Esfera Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

Operador Nacional de Combustíveis avança no Congresso para aumentar rigor na fiscalização

Risco de fraudes e sonegação fiscal podem ser reduzidos a partir de controle maior sobre dados de produção e importação

Mecanismo seria responsável por monitorar, em tempo real, o refino, transporte, importação, distribuição e revenda de combustíveis (Peter Dazeley/Getty Images)

Mecanismo seria responsável por monitorar, em tempo real, o refino, transporte, importação, distribuição e revenda de combustíveis (Peter Dazeley/Getty Images)

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 20h50.

Na esteira das operações recentes contra o crime organizado com apreensões de combustível irregular, a Câmara dos Deputados tem avançado na tramitação de um projeto que prevê a criação do Operador Nacional do Sistema de Combustíveis (ONSC).

Esse mecanismo seria responsável por monitorar, em tempo real, o refino, transporte, importação, distribuição e revenda de combustíveis no Brasil. Segundo os defensores da ideia, o modelo a ser seguido seria nos mesmos moldes do Operador Nacional do Sistema Elétrico. 

“O Brasil tem um sistema integrado de energia que é um exemplo mundial. Temos inteligência artificial, softwares de meteorologia que conseguem fazer diversos cálculos.  Com o Operador de Combustíveis, vamos monitorar todo e qualquer combustível importado e o transporte de combustíveis em tempo real por meio georreferenciamento”, sugeriu o deputado federal Julio Lopes (PP-RJ), autor da proposta, e relator do grupo de trabalho que aprofundou os debates na Câmara. Atualmente o texto está na Comissão de Minas e Energia.

Para combater fraudes e sonegação fiscal, o texto propõe a criação de um sistema eletrônico específico a ser implementado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com dados sobre produção, importação, exportação, transporte e comercialização de combustíveis.

Além da coleta de dados, o ONSC poderia apoiar na arrecadação de recursos a serem destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Já a diretoria do órgão seria composta por cinco integrantes, com indicação pelo Executivo e segmentos da cadeia de combustíveis. 

Diagnósticos mais aprofundados

Na avaliação da advogada Maysa Abrahão Tavares Verzola, sócia da área de Direito Público do escritório Gasparini, Barbosa e Freire Advogados, a criação do ONSC carece de diagnósticos técnicos mais aprofundados, já que há risco de sobreposição ao escopo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Criada no fim da década de 1990, a agência tem, entre suas competências, o dever de regular as atividades econômicas relacionadas à produção e ao comércio de combustíveis. Também desenvolve práticas para proteger os consumidores de preços abusivos e preservar a concorrência.

“O Brasil não precisa de mais uma instituição para “vigiar” o setor de combustíveis — precisa de uma regulação mais eficiente, menos burocrática e capaz de combater fraudes sem criar burocracia e custos permanentes”.

“Custos de implementação e operação desse operador podem ser altos porque trata-se de integração tecnológica, sistemas de informação em tempo real, pessoal qualificado e governança robusta. Esses custos devem ser suportados por algum agente. Se recaírem sobre o setor privado, existe risco de repasse ao consumidor; se suportados pela administração pública, gera pressão orçamentária”, complementa a advogada Bianca Bez, da área de Contencioso e Arbitragem com ênfase em Energia do BBL Advogados, e presidente da Comissão de Análise Econômica do Direito da OAB/SC.

Para Bianca, pode haver benefício à sociedade, no entanto, a partir de um desenho institucional bem calibrado que poderia explorar ganhos de coordenação anti-gargalos regionais nos fluxos logísticos de combustíveis, atenuando desabastecimentos ou distorções locais que afetam preços. 

“Em mercados fragmentados e regionais, intervenções descentralizadas tendem a revelar falhas de coordenação, e um operador nacional pode internalizar essas interdependências”, completou.

Acompanhe tudo sobre:Combustíveis

Mais de Esfera Brasil

Novo controle parental do ChatGPT atende exigências da LGPD, diz especialista

MDB mira cenário eleitoral e elabora plano de prioridades para o País

Mais de 1/3 do municípios enfrentam dificuldades para manter estrutura administrativa, diz Firjan

Indústria pressiona por PL alternativo da Economia Circular

Mais na Exame

Mercados

CEO do JPMorgan visita Argentina em semana decisiva para Milei

Brasil

Lula anuncia Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência

EXAME Agro

Iniciativa chinesa da Syngenta ajuda produtores brasileiros a recuperar terras degradadas

Future of Money

Mastercard reforça apoio a stablecoins e novo cartão para ultrarricos poderá usar criptomoedas