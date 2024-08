Oncoclínicas anuncia investimento de US$ 20 milhões em parceria com grupo árabe

A Oncoclínicas anunciou acordo para criação de uma joint venture com o grupo saudita Al Faisaliah, um dos maiores conglomerados empresariais da Arábia Saudita. A empresa brasileira projeta uma receita de US$ 550 milhões após cinco anos e EBITDA de US$ 150 milhões, além de US$ 20 milhões em investimentos nos próximos três anos.

Segundo comunicado divulgado pela Oncoclínicas, a primeira unidade em Riad, capital da Arábia Saudita, será focada no atendimento ambulatorial, medicina diagnóstica e nos tratamentos de quimioterapia e radioterapia. A operação local contará com equipamentos de última geração e oferecerá cuidados sob responsabilidade de oncologistas sauditas.

“A parceria reafirma a consistência do nosso modelo de gestão, nossa visão de negócio e o compromisso da Oncoclínicas de não medir esforços para vencer o câncer. O trabalho com médicos e pacientes em mais um continente trará novos conhecimentos que, somados às nossas informações e dados, nos ajudará ainda mais a encontrar caminhos para novos procedimentos e melhores tratamentos”, afirmou o fundador e CEO da Oncoclínicas, Bruno Ferrari.

Fundado em Belo Horizonte em 2010, a Oncoclínicas conta com 145 unidades distribuídas em 39 cidades brasileiras, onde trabalham mais de 2.700 médicos especialistas com ênfase em oncologia. O grupo é parceiro exclusivo do Dana-Farber Cancer Institute, afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard. Somente em 2023, foram 635 mil tratamentos realizados.

União de forças

Maior economia do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita possui uma população de mais de 32 milhões de habitantes e PIB de US$ 1,1 trilhão. O país tem crescido a uma taxa anual de 4% nos últimos três anos. Fundado em 1971, o grupo Al Faisaliah ocupa posições de liderança em vários setores, incluindo laticínios, eletrônicos, saúde e serviços alimentares, além de ser reconhecido por parcerias estratégicas com grandes empresas, como Sony, Danone e Philips.

"Estamos unindo forças para melhorar o cuidado oncológico. Nosso objetivo é nos tornarmos o principal centro privado especializado em oncologia, atendendo a uma população de mais de 300 milhões de pessoas em toda a região. Estamos comprometidos em oferecer tratamentos avançados e cuidados especializados para salvar vidas e elevar o padrão no tratamento do câncer", disse o presidente do grupo Al Faisaliah, Mohammed K.A. Al Faisal, que também é membro da família real saudita.