‘O Brasil, para se desenvolver, precisa ter indústria’, afirma Mercadante ao EsferaCast

Na visão do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a fim de gerar capacidade produtiva e aumentar as exportações de itens de alto valor agregado, a indústria brasileira precisa caminhar na direção da inovação e, para isso, o apoio do Estado é fundamental. Aloizio Mercadante foi um dos convidados entrevistados na 11ª temporada do EsferaCast, gravada em Brasília.

“O valor agregado está na indústria. O Brasil, para se desenvolver, precisa ter indústria. Neste ano, nós já aumentamos em 157% o financiamento na indústria, comparando com o primeiro semestre de 2022, e aumentamos em 204% para a agricultura. E, no caso do setor de fármacos, foi mais de 400% o aumento de financiamento”, afirmou Mercadante à jornalista Isabel Mega.

O presidente do BNDES citou a criação de um fundo de R$ 500 milhões criado pela instituição para financiar a fabricação, por empresas brasileiras, de insumos e equipamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também contou que o BNDES aprovou uma linha de crédito de R$ 2,5 bilhões para empresas que produzem remédios. “Inovação é risco e, por isso, o Estado tem que estar junto, para que estimule o empreendedor”, avaliou Mercadante.

A série de episódios já está disponível no canal da Esfera Brasil no YouTube. As entrevistas são temáticas e tratam de temas voltados à saúde, como o incentivo do governo para a atração de novos investimentos, bem como questões de legislação. Além de Mercadante, a nova temporada do EsferaCast traz entrevistas com o presidente do grupo NC, Carlos Sanchez, com a ex-senadora gaúcha Ana Amélia Lemos e com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Também participam o economista Juan Ferrés, a conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Daiane Nogueira, entre outros nomes.