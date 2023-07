No mês que celebra dois anos de existência, Esfera Brasil lança a 3ª edição de sua revista

Completamos dois anos em atividade este mês e temos assumido o protagonismo em promover diálogos com autoridades do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada sobre temas de amplo interesse nacional, como a reforma tributária e o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). No mês de aniversário, estamos lançando a terceira edição da Revista Esfera, com mil exemplares de tiragem, além da versão digital.

Realizamos 23 eventos só no primeiro semestre deste ano, nos quais foram ouvidas 69 autoridades. Destaque para os seminários Brasil Hoje, em São Paulo, Esfera RJ, no Rio, e Reforma Tributária: A Hora é Agora, em Brasília – uma parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os eventos reuniram ministros, governadores, secretários de governo, representantes dos Três Poderes e alguns dos principais nomes do empresariado nacional.

Agora, preparamos dois grandes fóruns para o segundo semestre, entre eles o primeiro internacional, que acontecerá em Paris, de 12 a 14 de outubro, com o objetivo de estreitar as relações entre Brasil e França e olhar adiante, para um futuro que engloba outras nações, parcerias bilaterais e muita troca de inteligência. E há também o Fórum Esfera que, em agosto, terá sua segunda edição, para lançarmos luz sobre pautas que contemplam o senso de urgência brasileiro, com foco nos desafios para a retomada da competitividade nacional.

Com o lema “o desenvolvimento do Brasil é o que nos movimenta”, dialogamos com os diferentes setores da sociedade em prol do crescimento do País a partir da conciliação de ideias para soluções eficientes.

“Em dois anos, posso afirmar que influenciamos o cenário político-econômico brasileiro diversas vezes ao dialogarmos ativamente sobre as principais e fundamentais pautas para o crescimento do País. Estivemos abertos, desde o início, a ouvir todos os lados em situações decisivas”, escreveu Camila Funaro Camargo, CEO da Esfera Brasil, em nossa newsletter especial de aniversário.

Já em 2021, ano da fundação, realizamos 16 eventos que abordaram as reformas administrativa e tributária, o Congresso Nacional, a agenda econômica e política e o futuro das comunicações, com a presença de autoridades como o então ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Já em 2022, o número de eventos mais que dobrou, chegando a 42. Foram grandes seminários, entre eles O Equilíbrio dos Poderes e Saúde BR; o primeiro Fórum Esfera; a primeira edição do Prêmio Mulheres Exponenciais, que anualmente homenageia mulheres que fazem a diferença no País em áreas como ciência, tecnologia, sustentabilidade e empreendedorismo; além do Potência Agro, com seis encontros em diferentes locais do Brasil: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os principais adversários no pleito ao Planalto no ano passado, marcaram presença em dois de nossos encontros, atestando nosso apartidarismo.

Temas como políticas ambientais, crédito de carbono, Constituição e Justiça, mulheres na política, investimentos em infraestrutura e saneamento passaram a fazer parte dos nossos eventos, assim como o cenário político nacional e a política externa brasileira.

Revista Esfera

Em sua terceira edição, a Revista Esfera conta com cinco colaboradores, 23 anunciantes e poderá ser consultada pelo público geral na versão digital, disponível no nosso site.

A publicação, que é trimestral, reúne reportagens especiais, entrevistas e artigos assinados por especialistas. Desta vez, a revista destaca a nova gestão no Rio de Janeiro, que tem mudado a realidade do estado ao colocar as contas em dia e investir em melhorias para os cidadãos.

O capítulo especial sobre o Rio traz artigos assinados pelo governador Cláudio Castro (PL- RJ), o secretário da Casa Civil do Rio, Nicola Miccione, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio, Vinicius Farah, o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar. O crescimento da indústria, os investimentos em infraestrutura, a aposta na transição energética e a guerra fiscal são por eles analisados.

O pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, comenta sobre o cenário eleitoral na maior metrópole do País. O médico e professor de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, Roberto Kalil Filho, trata do Sistema Único de Saúde (SUS) que, para ele, é modelo, mas ainda pode melhorar, e a economista Mariam Dayoub faz uma análise sobre como a inflação e a alta taxa de juros desafiam o sistema financeiro global.

A ciência e o empreendedorismo também ganham destaque num bate-papo com a doutora Lygia da Veiga Pereira, CEO da gen-t, startup que estuda o genoma brasileiro como forma de prevenção de doenças. Ela é uma das mais renomadas geneticistas do mundo.

O Pacto Contra a Fome, iniciativa da empresária e filantropa Geyze Diniz, é mote de reportagem. Segundo ela, a solução para a fome passa também pela redução do desperdício de alimentos.

Os textos abordam assuntos da atualidade, como o crescimento da demanda por energia limpa e o protagonismo global que o Brasil pode assumir no setor, discutem qual seria a reforma tributária ideal em uma entrevista com o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, e o economista e empreendedor social Guilherme Cezar Coelho, bem como tratam do imposto sobre o petróleo exportado, da ferramenta do ChatGPT e da importância do planejamento urbano nos grandes centros – este um artigo completo da mestre em Ciências Políticas Maria Antonia De’Carli.