Nelson Wilians divulga ‘Loucura, não. Coragem!’ na Bienal: ‘Falo sobre o que deu certo’, resume

Vencer a timidez, saber se expressar de maneira estratégica e não negligenciar os receptores da mensagem. Essas são algumas lições do advogado Nelson Wilians a profissionais que buscam uma trajetória de sucesso, ao participar de uma sessão de autógrafos de seu livro “Loucura, não. Coragem!” na tarde de segunda-feira, 9, na 27ª Bienal do Livro, em São Paulo.

“Independentemente de ser jovem, advogado, serve para qualquer profissão a comunicação e o marketing. Já dizia o Velho Guerreiro: quem não se comunica, se trumbica. Então eu acho que hoje, principalmente na era digital, é muito importante nós falarmos da boa comunicação. Uma comunicação que agrega valor à pessoa, ao seu serviço, ao seu trabalho”, disse em entrevista à Esfera Brasil, entre um autógrafo e outro.

A obra foi realizada em parceria com o professor Hiram Baroli, que leciona na pós-graduação em Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV), nas disciplinas de Liderança, Negociação, Marketing, Gestão de Pessoas, Estratégia, Empreendedorismo e Técnicas de Comunicação desde 2008. Para chegar ao resultado final, traduzido em 344 páginas com histórias de vida e aprendizados profissionais, foram realizados encontros semanais com Nelson Wilians ao longo de dois anos. Baroli também brincou que o título da obra é uma alusão a uma brincadeira feita com Wilians sobre quando iniciaram uma conversa sobre a possibilidade de o advogado escrever um livro.

Entre os pontos de destaque da obra, os autores descreveram as diferenças entre a realidade da profissão e o mundo de um advogado recém-formado. Ainda que trate preferencialmente do Direito, os autores frisaram que o livro é destinado a todos os públicos, sem restrição de área profissional. Na atual fase de pré-venda, o livro já alcançou a marca de três mil exemplares comercializados.

“Minha ideia era compartilhar um pouco das experiências que eu tive ao longo da minha vida com comunicação e marketing, já que eu sempre gostei de trabalhar com o tema, ainda que não seja um erudito no tema. O erudito é meu parceiro de livro, Hiram Baroli, diretor da Folha de São Paulo e professor na FGV. Ele, sim, fala mais tecnicamente. Eu falo intuitivamente tudo aquilo que eu fiz e que deu certo. Com a ideia de compartilhar com os jovens profissionais, quer seja da área do Direito ou não, um pouco dessa história”, contou o advogado, que acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.