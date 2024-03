Miriam Belchior relembra trajetória e enaltece vocação para a vida política

Homenageada no Prêmio Mulheres Exponenciais, a secretária-executiva do ministério da Casa Civil, Miriam Belchior, tem uma carreira forjada na vida pública. Nascida em Santo André, ela participou da fundação do Partido dos Trabalhadores e fez parte da equipe que assumiu a prefeitura do município do ABC no fim da década de 1990. Com a eleição de Lula, em 2003, foi convidada a integrar o governo.

Sobre a função exercida atualmente na Casa Civil, Miriam Belchior diz que seu papel é de ser uma facilitadora, já que a Pasta é responsável por monitorar o andamento de programas criados por outros ministérios.

“Fui da [equipe de] transição em 2002, quando ele [Lula] ganhou a eleição pela primeira vez. Quando ele montou a equipe de transição, foi a primeira vez que se fez uma equipe formal de transição, entre um governo e outro no Brasil”, detalhou.

Na trajetória de décadas, Miriam participou da elaboração dos programas Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida. Doze anos depois, foi convidada para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. E também guarda boas lembranças do tempo em que participou da equipe de governo em Santo André, no fim da década de 1990, quando dava os primeiros passos na vida pública.

“Eu tive a oportunidade de conduzir o Programa de Modernização Administrativa, que tinha como objetivo melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos na cidade. Então, melhorar o atendimento ao público, melhorar a prestação de serviços de manutenção da cidade Enfim, tornar o serviço com foco no cidadão”.

Formada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com mestrado em Administração Pública e Governamental da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da Fundação Getulio Vargas (FGV), Miriam se considera uma pessoa vocacionada para o serviço público, mas não esconde a paixão pela sala de aula.

“Eu adoro a interação com os alunos. Dei aula de várias metodologias de administração, de contabilidade pública no mestrado em administração pública. Já tive a felicidade de ser professora homenageada. Essa troca com os alunos é uma coisa que eu gosto muito. Agora não estou mais dando aula porque é absolutamente incompatível, mas é uma atividade que me dá muito prazer”, explicou.

Assista à entrevista completa de Miriam Belchior: