Ministro das Cidades garante R$ 15 bilhões em investimentos para infraestrutura

Em audiência pública no Senado, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou nesta semana que estão disponíveis ao longo do ano cerca de R$ 15 bilhões para investimentos em obras. Entre as prioridades estão as áreas de habitação, mobilidade e saneamento básico.

Durante a audiência das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Serviços de Infraestrutura, o ministro detalhou o montante de recursos previstos, sendo R$ 10 bilhões apenas para habitação por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, R$ 2,7 bilhões para mobilidade, R$ 1,6 bilhão para saneamento básico, R$ 680 milhões para urbanização e R$ 220 milhões para desenvolvimento urbano.

Jader Filho ressaltou que os recursos serão responsáveis por gerar mais de 300 mil empregos em 2023, boa parte na construção civil.

Universalização do saneamento

Um dos desafios postos ao governo Lula é a universalização do saneamento básico. A meta da Organização das Nações Unidas (ONU) é que todos tenham acesso à água potável e ao esgoto tratado no Brasil até 2033. A questão, no entanto, se arrasta há décadas e ainda está distante de se tornar realidade nos 5.568 municípios do País.

Para o ministro das Cidades, a solução é fazer parcerias com a iniciativa privada. “Ninguém sozinho consegue alcançar a universalização. Não existem recursos públicos suficientes, assim como também não existe por parte do setor privado, daí a importância de casarmos os esforços para que possamos alcançar, em 2033, a universalização do saneamento”, defendeu.

Na audiência, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Marcelo Castro (MDB), lembrou que o problema do saneamento básico no País perpassa diferentes governos. “Esperamos que agora possa haver um planejamento, coisa que o Brasil esqueceu, culpa de inúmeros governos. Está mais do que atrasado em fazer um planejamento integrado, mas regionalizado, para que a gente possa diminuir essa distância que existe, sobretudo em relação às regiões Norte e Nordeste”, pontuou.