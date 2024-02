Martha Leonardis incentiva aumento da participação feminina no mercado financeiro

Uma das homenageadas da edição deste ano do Prêmio Mulheres Exponenciais, Martha Leonardis acredita que é dever das empresas fazerem com que os clientes se sintam acolhidos. Segundo a sócia e head de Eventos e Responsabilidade Social do BTG Pactual, esse é o primeiro passo para entregas assertivas e relações mais sólidas.

“O cliente quer ser ouvido. Você sabendo ouvi-lo, você vai trazer o melhor especialista para aquele ponto. Você não vai ser especialista em tudo”, ponderou.

Formada em Direito, Martha iniciou sua trajetória na área comercial da instituição financeira e foi abrindo caminho até alcançar o posto que ocupa hoje. Ela credita a trajetória de sucesso ao fato de ter compreendido que, ainda que não tivesse um perfil mais voltado para as Ciências Exatas, possuía habilidades importantes para o setor, como a capacidade de escuta. Somado a isso, Martha percebe que o momento é oportuno para uma participação mais efetiva das mulheres no mercado financeiro, que antigamente era entendida como uma área com presença marcante de homens.

“O mundo mudou e está mais acolhedor. Eu sinto que houve um processo de choque, de ruptura no início, para um movimento hoje de compreensão, de empatia com os homens nessa nova realidade e, hoje, as mulheres estão naturalmente assumindo seus espaços.”

Veja abaixo a entrevista completa com Martha Leonardis: