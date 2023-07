Marco Legal de Garantias é aprovado em Comissão do Senado e segue para plenário

Por unanimidade e em votação simbólica, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 5, o Projeto de Lei (PL) 4188/2021, que institui o Marco Legal de Garantias para obtenção de empréstimos no País. O texto é do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e segue para plenário. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta facilita o uso das garantias de crédito, reduz custos e juros de financiamentos e aumenta a concorrência.

Aprovado na Câmara dos Deputados em junho do ano passado, o texto sofreu alterações. O relator no Senado acolheu 47 emendas. Mesmo aprovado no Senado, terá de voltar à Câmara para nova análise dos deputados.

Entre os objetivos do Marco estão a redução do risco de inadimplência e o aumento da oferta de crédito a juros mais baixos.

Uma das principais alterações é a impenhorabilidade do único bem da família, que havia sido aprovada na Câmara, mas foi derrubada no texto do relator. A criação das Instituições Gestoras de Garantia (IGGs), que fariam a avaliação dos bens em casos de empréstimos e execução da dívida, agora é facultativa.

Foi mantida a possibilidade de um mesmo imóvel ser dado como garantia em mais de um empréstimo. Hoje, o bem fica atrelado ao financiamento até a quitação, mesmo que seja uma operação de valor menor do que a garantia. Assim, o texto do Marco possibilita diferentes financiamentos, com a opção de taxas de juros mais baratas devido à concorrência.

O relator também manteve o monopólio da Caixa Econômica Federal para penhora de bens e o monopólio da Caixa e do Banco do Brasil para as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

“Quem vai atrás de garantias é o credor e alguém que vai fazer algum tipo de investimento. As pessoas precisam ter acesso a um dinheiro mais barato para poder fazer com que este Brasil ande. É essa desburocratização que precisa haver no sistema para que esse tomador de crédito também pague menos juros”, explicou o relator à Agência Senado.

A proposta original é do Executivo, ainda na gestão de Jair Bolsonaro (PL), e foi apresentada ao Congresso Nacional em novembro de 2021.

Veja também: Marco Legal de Garantias seguirá sem a penhora do bem familiar, afirma relator

Arcabouço fiscal será votado na Câmara: entenda o que mudou no texto após passagem pelo Senado

Lei de Diretrizes Orçamentárias depende da aprovação do arcabouço fiscal, diz relator

Mudanças

No texto final aprovado pela CAE, foi retirado o dispositivo que permitia que os tabeliães de notas e os de protesto pudessem atuar como leiloeiros. Outro artigo estabelecia exclusividade ao tabelião de protesto para atuar como agente extrajudicial, mas a excepcionalidade foi removida da proposta.

Entre as mudanças apresentadas pelo relator estão:

oferta de mais alternativas ao cidadão que queira obter serviços para enfrentar as burocracias próprias de contratos de fornecimento de crédito;

clareza nas regras para que o cartório comunique imediatamente à instituição interessada a prova de vida pelo cidadão;

inclusão do Maranhão no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte para permitir o acesso do estado às políticas de desenvolvimento regional na Amazônia Legal.

O Marco Legal de Garantias estabelece regras para o processo extrajudicial de recuperação de bens com o objetivo de simplificá-lo. De acordo com o texto, os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, previamente protestados, poderão, a critério exclusivo do credor, ser executados diretamente no cartório, sem necessidade de ação na Justiça.

“O projeto é facultativo. Quem não quiser ir pela via extrajudicial, vai pela via judicial, que é a instância que dá a palavra final. A extrajudicial vai facilitar a quem dá o crédito e ao tomador desse crédito fazer uma boa negociação com juros mais baixos”, detalhou Weverton Rocha ao Senado.

O relator inseriu um artigo que assegura ao devedor, no caso de protesto de certidão de dívida ativa, o direito ao parcelamento do débito e o imediato cancelamento do protesto.

Segundo o texto, não poderão ser executados extrajudicialmente os créditos de pensão alimentícia, a exceção é se o credor renunciar à prisão civil. O substitutivo determina ainda que credor e devedor serão representados por advogado ou defensor público ao longo de todo o processo.

Além disso, o terreno de lote urbano poderá ser usado como garantia para financiamento de obras na própria área. O substitutivo ainda estabelece que os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) sejam os responsáveis pela execução extrajudicial de veículos e poderão utilizar os serviços de empresas privadas credenciadas.

Investimentos

Para investidores residentes no exterior, o texto da Câmara reduzia a zero a alíquota de Imposto de Renda incidente sobre rendimentos obtidos por meio de títulos emitidos por empresas privadas, exceto instituições financeiras, fundos de investimento em direitos creditórios ou letras financeiras. Mas o senador Weverton Rocha optou por limitar a redução sobre esses rendimentos.

Segundo a Agência Senado, o relator também “simplificou o procedimento para emissão de debêntures para estimular uma maior liquidez do mercado secundário de títulos de renda fixa privado, reforçando sua utilização como fonte de captação de recursos pelas companhias”.