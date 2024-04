Mapa eleitoral: partidos definem pré-candidatos a prefeituras de capitais

A menos de seis meses das eleições municipais, a definição de quem serão os participantes da corrida pelas prefeituras das capitais está bem encaminhada pelas lideranças partidárias.

Tradicionalmente, pleitos regionais costumam alinhar interesses que variam de acordo com o porte do município. Disputas em grandes centros e regiões metropolitanas podem antecipar tendências para as eleições presidenciais e, neste ano, temas como a segurança pública devem ter ainda mais importância na agenda dos postulantes ao executivo municipal.

Em relação às cidades menores, um fator de influência é a proximidade da população com os candidatos, no famoso corpo a corpo, fazendo as campanhas orbitarem de acordo com especificidades regionais. Por obedecer uma lógica própria, não é incomum haver alianças entre siglas que, no cenário nacional, não possuem qualquer relação.

Confira abaixo a lista de pré-candidatos das capitais:

Aracaju (SE)

Candisse Matos (PT)

Danielle Garcia (MDB)

Dr. Emerson (PC do B)

Emília Corrêa (PL)

Fabiano Oliveira (PP)

José Paulo (Novo)

Katarina Feitoza (PSD)

Luiz Roberto (PDT)

Niully Campos (PSOL)

Yandra Moura (União)

Belém (PA)

Delegado Eguchi (Avante)

Eder Mauro (PL)

Edmilson Rodrigues (PSOL)

Igor Normando (Podemos)

Thiago Araújo (Cidadania)

Belo Horizonte (MG)

Bella Gonçalves (PSOL)

Bruno Engler (PL)

Carlos Viana (Podemos)

Duda Salabert (PDT)

Fuad Noman (PSD)

Gabriel Azevedo (MDB)

João Leite (PSDB)

Luisa Barreto (Novo)

Mauro Tramonte (Republicanos)

Paulo Brant (PSB)

Rogério Correia (PT)

Boa Vista (RR)

Alex Braga (PRD)

Arthur Henrique (MDB)

Frutuoso Lins (PL)

Gustavo Hugo (Rede)

Catarina Nicoletti (União)

Ozeas Colares (Novo)

Campo Grande (MS)

Adriane Lopes (PP)

André Puccinelli (MDB)

Beto Pereira (PSDB)

Camila Jara (PT)

Capitão Contar (PRTB)

Lucas de Lima (PDT)

Rafael Tavares (PL)

Rose Modesto (União)

Cuiabá (MT)

Abílio Brunini (PL)

Eduardo Botelho (União)

José Roberto Stopa (PV)

Lúdio Cabral (PT)

Reginaldo Teixeira (Novo)

Curitiba (PR)

Beto Richa (PSDB)

Deltan Dallagnol (Novo)

Eduardo Pimentel (PSD)

Goura (PDT)

Luciano Ducci (PSB)

Maria Victoria (PP)

Ney Leprevost (União)

Paulo Martins (PL)

Carol Dartora (PT)

Zeca Dirceu (PT)

Felipe Mongruel (PT)

Florianópolis (SC)

Bruno Souza (PL)

Dário Berger (PSDB)

Marquito (PSOL)

Pedrão (PP)

Topázio Neto (PSD)

Vanderlei Lela (PT)

Fortaleza (CE)

André Fernandes (PL)

Capitão Wagner (União)

Eduardo Girão (Novo)

Sarto Nogueira (PDT)

Técio Nunes (PSOL)

Goiânia (GO)

Adriana Accorsi (PT)

Gustavo Gayer (PL)

Leonardo Rizzo (novo)

Matheus Ribeiro (PSDB)

Rogério Cruz (Republicanos)

Sandro Mabel (União)

Vanderlan Cardoso (PSD)

João Pessoa (PB)

Celso Batista (PSOL)

Cícero Lucena (PP)

Marcelo Queiroga (PL)

Ruy Carneiro (Podemos)

Sérgio Queiroz (Novo)

Macapá (AP)

Dr. Furlan (MDB)

Jesus Pontes (PDT)

Josiel Alcolumbre (União)

Paulo Lemos (PSOL)

Maceió (AL)

Bárbara Braga (PSB)

JHC (PL)

Lobão (Solidariedade)

Rafael Brito (MDB)

Ricardo Barbosa (PT)

Manaus (AM)

Amom Mandel (Cidadania)

Capitão Alberto Neto (PL)

Coronel Menezes (PP)

David Almeida (Avante)

Maria do Carmo Seffair (Novo)

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Roberto Cidade (União)

Anne Moura (PT)

Marcelo Ramos (PT)

Natal (RN)

Carlos Eduardo Alves (PSD)

Joanna Guerra (Republicanos)

Natália Bonavides (PT)

Paulinho Freire (União)

Rafael Motta (Avante)

Palmas (TO)

Ataídes Oliveira (Novo)

Carlos Amastha (PSB)

Charleide Matos (PSOL)

Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Janad Vacari (PL)

Júnior Geo (PSDB)

Ricardo Ayres (Republicanos)

Roberta Tum (PC do B)

Porto Alegre (RS)

Any Ortiz (Cidadania)

Cláudia Araújo (PSD)

Felipe Camozzato (Novo)

Juliana Brizola (PDT)

Maria do Rosário (PT)

Sebastião Melo (MDB)

Thiago Araújo (União)

Porto Velho (RO)

Benedito Alves (Solidariedade)

Euma Tourinho (MDB)

Fátima Cleide (PT)

Leo Moraes (Podemos)

Mariana Carvalho (Republicanos)

Ricardo Frota (Novo)

Vinicius Miguel (PSB)

Recife (PE)

Dani Portela (PSOL)

Daniel Coelho (PSD)

Gilson Machado (PL)

João Campos (PSB)

Túlio Gadêlha (Rede)

Rio Branco (AC)

Alysson Bestene (PP)

Emerson Jarude (Novo)

Marcos Alexandre (MDB)

Minoru Kinpara (PSDB)

Tião Bocalom (PL)

Rio de Janeiro (RJ)

Alexandre Ramagem (PL)

Eduardo Paes (PSD)

Marcelo Queiroz (PP)

Otoni de Paula (MDB)

Pedro Duarte (Novo)

Rodrigo Amorim (União)

Tarcísio Motta (PSOL)

Salvador (BA)

Bruno Reis (União)

Geraldo Júnior (MDB)

Kleber Rosa (PSOL)

Luciana Buck (Novo)

São Luís (MA)

Duarte Júnior (PSB)

Eduardo Braide (PSD)

Fábio Câmara (PDT)

Janicelma Fernandes (Rede)

Neto Evangelista (União)

Odivio Neto (PSOL)

Wellington do Curso (Novo)

Yglésio Moyses (PRTB)

São Paulo (SP)

Altino Júnior (PSTU)

Guilherme Boulos (PSOL)

Kim Kataguiri (União)

Marina Helena Santos (Novo)

Padre Kelmon (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB)

Tabata Amaral (PSB)

Teresina (PI)

Dr. Pessoa (PRD)

Fábio Novo (PT)

Sílvio Mendes (União)

Tony Kerlley (Novo)

Vitória (ES)

Camila Valadão (PSOL)

Capitão Assunção (PL)

Fabrício Gandini (PSD)

João Coser (PT)

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Luciano Rezende (Cidadania)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)

Tyago Hoffmann (PSB)