Maioria dos deputados vê economia na direção errada, diz pesquisa Genial/Quaest

O cenário econômico brasileiro tem sido marcado por uma pressão crescente sobre o cumprimento das metas fiscais nos últimos anos. Nos bastidores, a percepção dos parlamentares sobre as prioridades para equilibrar as contas públicas revela que a polarização permanece também quando a pauta é a condução da economia.

Dados da pesquisa Genial/Quaest mostram que 54% dos deputados federais avaliam que a economia brasileira está sendo conduzida de forma errada. Para 37% a política econômica está na direção correta e outros 9% não responderam.

Entre os que rejeitam a agenda econômica atual, o sentimento é mais forte entre os representantes da direita (91%), enquanto a maioria dos identificados à esquerda (91%), veem a condução da economia como correta. Entre os que se dizem de centro, 40% dizem que a política econômica está na direção certa, e 45% afirmam o contrário.

No mesmo levantamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi avaliado de forma positiva por 39% dos entrevistados pela Genial/Quaest, e negativamente por 42%; 18% o consideram regular.

A maior bancada da Câmara dos Deputados atualmente é a do PL, liderada pelo fluminense Sóstenes Cavalcante. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro conta com 87 parlamentares. Já a federação que une PT, PCdoB e PV tem 80 lugares entre os 513 que compõem o total. A liderança cabe a Lindbergh Farias, também do Rio.

Convergência

De acordo com o mesmo levantamento, representantes da base governista e da oposição avaliam positivamente medidas como o fim dos supersalários do serviço público e o aumento da taxação de empresas de apostas e fintechs.

A defesa de uma reforma administrativa divide opiniões, com 41% favoráveis ao tema e 43% contrários. Defendido principalmente pela direita, a mudança no regime do funcionalismo é sustentada pelo argumento da modernização da máquina pública, enquanto parte da esquerda associa a pauta ao enfraquecimento dessa categoria de profissionais, e a consequente perda de direitos.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 29 de outubro a 11 de dezembro. Foram ouvidos 167 deputados federais, o que corresponde a 33% do total. Essa amostra foi definida com base em extratos de região e posicionamento ideológico dos partidos. A margem de erro é de sete pontos percentuais.