Lula e Alckmin mandam recado a investidores: ‘Este é o momento de investir no Brasil’

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Brasil está em um momento importante para atrair investidores e empresários nacionais e estrangeiros. Segundo ele, o governo federal vai assegurar a estabilidade política, social, jurídica e fiscal. “Nós queremos garantir a possibilidade de colocarem a inteligência empresarial de vocês para que este País cresça cada vez mais”, afirmou em discurso durante o 6º Brasil Investment Forum, o maior fórum de investimentos da América Latina, realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), engrossou o coro e ressaltou que o Brasil vive um ano “surpreendente”, enquanto outros países sofrem com o baixo crescimento econômico.

Ele elencou os motivos para os investidores estarem otimistas: a redução do desemprego, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a queda do Risco Brasil – hoje em 27% contra 13% na média de países emergentes –, o controle do câmbio e os juros em baixa. “Dizem que a confiança é a forma mais barata de estímulo econômico”, completou.

Lula destacou que, desde o início de seu terceiro mandato, foram abertos 56 novos mercados internacionais ao País. “Isso vai acontecer, porque o Brasil ganhou respeitabilidade no mundo”, avaliou.

No encontro, o presidente ressaltou a importância dos bancos públicos para financiamentos a longo prazo, com taxas de juros menores, o que melhora a competitividade da indústria nacional. “Vamos fazer nossa revolução industrial e oferecer oportunidades aos outros que querem investir aqui”, disse.

O protagonismo brasileiro na transição energética também foi apontado como uma oportunidade para atrair novos negócios ao Brasil. “Se depender da vontade do nosso governo, quem quiser fazer investimento para produzir carro verde, aço verde, bicicleta verde, carne verde, não precisa procurar: tem um lugar chamado Brasil, em que a natureza nos garante competitividade, sol, água e a possibilidade de transformar o País no maior produtor de energia limpa e renovável do planeta.”

Alckmin aproveitou o evento para citar as ações de governo em nome do desenvolvimento nacional, como o novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), com investimentos públicos e privados, o avanço da reforma tributária e as linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) voltadas à inovação, digitalização e pesquisa.