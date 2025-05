Leão XIV deve exercer influência na política global e encontrar caminhos para mundo em conflito

Para além da atribuição de líder religioso, com ensinamentos que transcenderam o catolicismo, o papa Francisco exerceu a diplomacia ao mediar conflitos internacionais. Como ator político global de grande influência, seu sucessor, Leão XIV, deverá ter papel importante principalmente no debate sobre temas como as mudanças climáticas e a imigração nos próximos anos.

Enquanto chefe de Estado do Vaticano, Jorge Mario Bergoglio intermediou acordos, como a paz selada entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que colocou fim a mais de 50 anos de belicosidade entre as partes. O argentino também teve atuação na tentativa de aproximação entre Cuba e os Estados Unidos, ao final da gestão de Barack Obama.

Como país, o Vaticano tem status de observador permanente na Organização das Nações Unidas (ONU) e mantém relações diplomáticas com outras nações, com inúmeras representações estabelecidas em diferentes países. Tão logo teve seu nome anunciado como autoridade religiosa, Robert Prevost exaltou o legado de Francisco ao saudar os fiéis que o aguardavam na Praça de São Pedro.

“Para a Igreja de Roma, uma saudação especial: precisamos tentar, juntos, ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, que dialoga, sempre aberta a receber – como nesta praça, com braços abertos – todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor”, afirmou.

Firmeza pela unidade

Antes de ser nomeado papa, Prevost já havia contestado o atual vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, sobre a interpretação de um conceito da tradução católica utilizado para justificar a ideologia do governo de Donald Trump.

Segundo divulgado pelo Vatican News, o novo Papa sinaliza um pontificado que combinará firmeza doutrinal com um chamado à unidade e à proteção da Igreja Católica contra eventuais divisões. Além disso, seguindo os passos de seu predecessor, Leão XIV deve promover a harmonia entre as classes sociais, em favor da colaboração e do bem comum. No campo político, o conflito entre Rússia e Ucrânia, além da guerra em Gaza, surgem como principais desafios para o novo líder.

“A Igreja Católica recebe um líder erudito e experiente, cuja vida reflete o equilíbrio entre contemplação e ação. Seu conhecimento das periferias do Peru e da estrutura do Vaticano posiciona-o como um Papa capaz de aprofundar as reformas de Francisco enquanto fortalece a unidade da Igreja. Num mundo marcado por crises espirituais e sociais, o Papa Leão XIV surge como um guia que busca proteger a fé e promover a concórdia, seguindo os passos do grande Leão XIII. O mundo católico aguarda, com esperança, os primeiros gestos do novo sucessor de Pedro”, concluiu o comunicado.