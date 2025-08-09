Jader Filho defende equilíbrio no gasto público e pede urgência para investimento no metrô do Recife

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou, neste sábado, 9, que o metrô do Recife precisa de investimentos urgentes. A fala ocorreu no contexto da necessidade de haver uma melhora da qualidade do gasto público na direção do equilíbrio fiscal, durante a primeira edição do Seminário Esfera Infra, realizado pela Esfera Brasil na capital pernambucana.

“Nós não temos como negar que precisamos de investimentos no metrô de Recife. Se esses investimentos não forem feitos, a gente pode ter problemas graves, com morte”, defendeu.

Segundo o ministro, que dividiu painel com Silvio Costa Filho, outro integrante da equipe de alto escalão de Lula e que chefia a pasta de Portos e Aeroportos, as preocupações da opinião pública não podem se pautar exclusivamente pela busca desenfreada pela contenção de despesas a ponto de abrir mão de suprir as necessidades da população com relação a necessidades de mobilidade urbana, por exemplo.

“Se a gente gasta mais do que arrecada, obviamente vai ter problemas no curto, médio ou no longo prazo”, apontou. “Com relação a gastos e investimentos, precisamos de equilíbrio. Não dá para o Brail ser um país fiscalista e esquecer que a gente precisa de investimentos. Não tem como”, explicou.

Jader Filho defendeu a segurança jurídica e previsibilidade para investidores como requisitos mínimos para a atração de investidores. O ministro ainda citou a parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como forma de viabilizar financiamentos destinados a projetos de infraestrutura de diferentes regiões metropolitanas, em um plano de longo prazo.

Metrô do Recife

Administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), esse sistema de transporte foi inaugurado na década de 1980, no período final do regime militar. Diariamente, aproximadamente 137 mil pessoas utilizam a rede, que possui três linhas em funcionamento. São 37 estações que ligam três cidades, além da capital pernambucana: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes.

Em novembro do ano passado, duas composições “acoplaram” uma na outra após uma manobra indevida de um dos maquinistas.