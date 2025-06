Governador do Mato Grosso vê classe política desconectada da realidade e faz chamado por reformas

Em participação no 4º Fórum Esfera, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, fez um chamado à classe política para que uma agenda de mudanças estruturais que resultem em equilíbrio fiscal seja levada em frente pelo governo central.

“Reformas estruturais são impopulares e dependem de mudanças normativas. Fizemos um duro ajuste fiscal em Mato Grosso, fui vaiado por produtores rurais, servidores e pela indústria. Cortamos incentivo fiscal no comércio e também fomos vaiados pela área comercial”, apontou.

Segundo Mendes, o ajuste nas contas do estado, realizado por sua gestão, levaram ao aumento na capacidade de investimento pela administração pública, que atualmente investe aproximadamente 20% do que arrecada.

“Temos um país em que a iniciativa privada vai bem, o agro vai bem, boa parte da indústria vai bem. O setor bancário é robusto. Por que o governo está quebrando, com juros estratosféricos?”, prosseguiu.

“Tínhamos um estado que era um grande produtor do agro, a economia privada ia razoavelmente bem, mas o governo estava quase quebrando, com salários atrasados, cadeia de fornecedores interrompida e repasses a municípios atrasados. Essa fotografia muitas vezes nós encontramos em estados, municípios e no governo federal. O que faz a diferença não é só saber o que fazer, mas ter coragem e estratégia para fazer”, frisou.

Fim da reeleição

Na visão do governador, “nenhum time ganha se o técnico for ruim”. E entre as dificuldades está o fato de que, culturalmente, a classe política – seja em escala municipal, estadual ou federal – está mais engajada em buscar a reeleição a qualquer preço do que implementar mudanças profundas na sociedade, e que podem se tornar perenes, principalmente na área fiscal. Por isso, ele defende o fim da reeleição.

“A classe política está desconectada dos reais objetivos desse país. Em Brasília sempre vai ter um político interessado primeiramente com a sua reeleição. Já pensou se em uma empresa fosse assim, com conselho de administração que conspira contra a diretoria?”, questionou.