Governador afirma que o Rio é seguro para investimentos: ‘Má fama ficou para trás’

Na abertura do seminário Esfera RJ, promovido pela Esfera Brasil no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro (PL) e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex), Jorge Viana, defenderam que o Rio é seguro para investimentos e que a má fama do estado ficou para trás.

Na noite desta quinta-feira, 15, Viana ressaltou que o Brasil está de volta ao cenário internacional e que parte dessa mudança se deve ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Quem vende o Brasil é o presidente da República", disse no jantar.

O presidente da Apex foi aplaudido ao ressaltar a importância do Rio para o cenário nacional. "O Rio tem que voltar a ser o endereço dos principais eventos nacionais. O Rio é a melhor marca que o País tem", afirmou.

Já o governador ressaltou que sua grande missão foi recuperar a credibilidade do estado. "O povo estava magoado, desacreditado. Começamos a arrumar o Rio por dentro", disse.

A estratégia deu resultados. Hoje o empresário leva apenas 30 minutos para abrir uma empresa no estado e foi reduzida a carga tributária.

"Queremos ser o estado mais digital do Brasil até 2026. Mostramos um Rio que podia dar certo. É preciso ouvir a classe produtiva. O governo deve ouvir empresários", enfatizou.

Veja também: Esfera Brasil promove debate sobre energia e oportunidades de investimento no Rio

Turismo de negócios está de volta ao Rio de Janeiro e ganha novo fôlego

Rio de Janeiro se torna novo polo de crescimento de serviços no País

O Estado do Rio tem hoje o segundo maior parque industrial do Brasil, é o número um em turismo e o maior polo energético do País.

"Talvez o Rio seja o estado mais injustiçado do Brasil", ressaltou o governador.

Transição energética

Jorge Viana e Cláudio Castro destacaram que o Rio é a chave para que o Brasil avance na liderança em energia limpa.

"O Brasil pode dar sua contribuição na questão climática e de transição energética. O País pode ser parte da solução também da insegurança alimentar", concluiu Viana.

Já o governador lembrou que hoje o Rio tem 85% da produção nacional de petróleo e 73% da de gás natural: "O gás é o combustível da transição e o Rio é o seu maior produtor".

O jantar reuniu 200 representantes de governo e empresários. Entre eles Rubens Menin (MRV e Banco Inter), Isaac Sidney (Febraban), Ricardo Gontijo (Direcional Engenharia) e Nelson Tanure.

O diálogo continua nesta sexta-feira, 16, no Copacabana Palace, no seminário Esfera RJ, que vai tratar das oportunidades de investimentos para o estado.