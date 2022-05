Fundo de IoT do BNDES capta R$250 milhões

Em evento recente promovido pela Esfera Brasil, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, contou que o banco fez um fundo de IoT, a internet das coisas, em conjunto com a Qualco e grandes empresas de tecnologia. Esse fundo, contou, já conseguiu um aporte de R$ 250 milhões, sendo R$ 40 milhões do BNDES.

Montezano afirmou que o fundo é o exemplo da gestão que ele implantou no banco, multidimensional, focada no impacto social. "Esse fundo irá gerar um grande impacto", disse.

O BNDES vem incentivando projetos de IoT nos últimos anos. Em 2018, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, ele lançou uma chamada pública para seleção de projetos-piloto para a utilização dessa tecnologia em ambientes reais.

A iniciativa é uma das medidas de impacto recomendadas pelo estudo “Internet das Coisas: um plano de ação para o Brasil”, realizado pelo banco em parceria com o MCTIC.

O orçamento total para projetos de IoT é de R$ 20 milhões com uso de recursos não reembolsáveis.

Entre os projetos selecionados está um área de saúde, do centro de inovação Cesar, que fará o monitoramento de oxigênio ministrado em tratamento de pacientes com enfisema pulmonar. Isso poderá evitar o desperdício de oxigênio medicinal e diminuir custos com logística.