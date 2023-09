EMS e Fiocruz firmam parceria para promover o desenvolvimento científico no Brasil

O laboratório farmacêutico EMS e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), assinaram nesta quarta-feira, 27, um acordo exclusivo de cooperação técnica. A formalização ocorreu durante o Fórum EMS, realizado em parceria com a Esfera Brasil, em Brasília, para debater o futuro da saúde no país.

O acordo, único do tipo em vigência no Brasil, estabelece a criação de um amplo programa de cooperação mútua para o desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica, além da produção de novos fármacos e protótipos. O contrato tem vigência inicial de 12 meses e também inclui cláusulas para alinhar conceitos, traçar diretrizes, definir métodos e subsídios para ações conjuntas.

De acordo com Carlos Sanchez, presidente do conselho de administração do Grupo NC, conglomerado ao qual pertence a EMS, o contrato é inédito para a empresa e tem como objetivo fomentar a ciência e inovação no Brasil.

“Ao unirmos uma entidade pública e um ente privado, que são protagonistas dentro do ecossistema de saúde no Brasil, nosso propósito é produzir, juntos, conhecimento científico, fomentar a inovação nesse setor e colocar o país em destaque no quesito tecnologia farmacêutica”, afirmou o executivo.

Segundo Sanchez, pelo acordo, a EMS tem a liberdade de promover iniciativas no campo do desenvolvimento, ativar parcerias, disponibilizar o parque fabril para a produção de medicamentos e promover maior acesso à saúde. “A Fiocruz pode nos auxiliar com o corpo técnico-científico, destinando pesquisadores e a sua sólida base acadêmica para gerarmos ainda mais terapias inovadoras que possam trazer melhores condições de vida para as pessoas”, ressaltou o presidente.

Para o diretor da Farmanguinhos, Jorge Mendonça, “o protocolo de intenções é um passo inicial e fundamental para se criar uma cooperação conjunta entre as instituições, enfrentar novos desafios de forma mais ágil, tecnicamente fortalecidos pela complementação de pontos fortes de ambos”.

Fórum

A EMS e a Esfera Brasil reuniram autoridades, especialistas da área de saúde, empresários e representantes do Judiciário para debater ciência e inovação no Brasil durante o fórum. Foram abordados os entraves, mas também as oportunidades para o setor. O fomento à indústria, pesquisa e desenvolvimento no País foi o principal tema em debate no evento.

De acordo com a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, é importante que haja o diálogo entre os setores público e privado em nome do desenvolvimento. “Parcerias são sempre bem-vindas. Em geral, a melhor solução para os problemas aparece depois de um amplo debate. Tenho convicção de que incentivar iniciativas como esta é o caminho para um futuro próspero no Brasil”, disse a executiva.

Segundo o maior laboratório farmacêutico nacional, “trata-se de um protocolo de intenções que visa regular um programa futuro de mútua cooperação”. Para que a parceria seja efetivada, ainda é necessária a celebração de um novo acordo, acompanhado de um plano de trabalho único e específico, que obedeça à legislação própria.