Em 2025, Nordeste ultrapassa 19 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais 

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o desempenho é resultado direto de investimentos em infraestrutura e da expansão das rotas comerciais

No mesmo período, o Brasil somou 61,8 milhões de passageiros, 10% a mais do que no primeiro semestre de 2024

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 21h16.

Os aeroportos do Nordeste brasileiro movimentaram mais de 19,3 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2025, entre voos domésticos e internacionais. O número representa um crescimento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando cerca de 18,4 milhões de pessoas passaram pelos terminais da região. Os dados são do Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O avanço acompanha o bom momento do setor aéreo em todo o País – no mesmo período, o Brasil somou 61,8 milhões de passageiros, 10% a mais do que no primeiro semestre de 2024. No Nordeste, esse crescimento é impulsionado tanto pelos grandes hubs regionais quanto pela expansão da malha aérea em destinos turísticos e capitais de menor porte.

Entre os aeroportos mais movimentados na região, três terminais concentram o maior fluxo de passageiros: Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE) somaram, juntos, mais de 11,2 milhões de embarques e desembarques. O Aeroporto Internacional do Recife lidera o ranking regional, com 4,68 milhões de passageiros, registrando aumento de 2,5% na comparação anual. 

A capital baiana aparece em segundo lugar, com 3,7 milhões, em uma alta de 5,1%. Em seguida, Fortaleza contabilizou 2,8 milhões de viajantes, ou seja, um crescimento de 7,4% frente ao ano anterior.

Investimentos em infraestrutura

Outros aeroportos também apresentaram desempenho expressivo. É o caso de Maceió (AL), que ultrapassou 1,4 milhão de passageiros, com alta de 14,1%, e Porto Seguro (BA), que cresceu 15%, chegando a 1,17 milhão de viajantes. Esses resultados refletem a consolidação do turismo regional e a maior capilaridade das companhias aéreas em rotas estratégicas.

Também se destacaram no período os aeroportos de Natal (RN), com 1,13 milhão de passageiros, e João Pessoa (PB), com 871 mil. Em Aracaju (SE), foram registrados 635 mil passageiros, enquanto Teresina (PI) movimentou 521 mil. Esses terminais vêm sendo impulsionados pela combinação entre voos de baixo custo, aumento da conectividade entre capitais nordestinas e a retomada do turismo nacional.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, avalia que o desempenho do setor aéreo no Nordeste é resultado direto de investimentos em infraestrutura e da expansão das rotas comerciais. “Esse é o melhor período da aviação civil para o Brasil. O Nordeste está se consolidando como polo turístico e logístico, o que gera empregos, atrai novos negócios e movimenta a economia regional”, afirmou à imprensa.

A tendência, segundo especialistas, é que esse movimento se intensifique na alta temporada, com o Nordeste cada vez mais preparado para receber visitantes não apenas nos grandes centros, mas também em cidades menores com potencial turístico e infraestrutura em expansão.

O desenvolvimento regional do Nordeste é um dos temas a serem abordados no Seminário Esfera Infraestrutura, promovido pela Esfera Brasil neste sábado, 9, no Recife. Na ocasião, estarão presentes autoridades como o ministro Silvio Costa Filho; a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; o prefeito do Recife, João Campos; e lideranças do empresariado brasileiro.

Assista à transmissão ao vivo do evento no canal da Esfera Brasil no YouTube, a partir das 9h.

