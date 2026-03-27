Desincompatibilização: por que ministros devem deixar o cargo para disputar as eleições?

A corrida para as Eleições Gerais de 2026 impõe um calendário para quem ocupa cargos no primeiro escalão do governo. Para que ministros de Estado possam concorrer a cargos como presidência, governador ou legislativo, eles precisam passar pelo processo de desincompatibilização.

O principal objetivo dessa norma, segundo a Lei Complementar nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), é impedir o abuso de poder político e econômico.

Sem essa obrigação, um ministro poderia utilizar a visibilidade do cargo, a estrutura do ministério e os recursos públicos para autopromoção, criando uma vantagem injusta em relação aos demais concorrentes que não possuem o controle da "máquina". Assim, a lei assegura que a disputa seja decidida no campo das ideias e não pelo peso do cargo ocupado.

“As regras de desincompatibilização de autoridades públicas não objetivam a neutralização do capital político acumulado ao longo da gestão, mas buscam evitar o uso da máquina pública em benefício eleitoral, ao interromper o exercício direto do poder, dissociando a figura do pretenso candidato das ações implementadas pelo organismo estatal. O foco não está na influência política residual, que é inerente à trajetória de qualquer agente público, mas sim na cessação de atos tendentes a desequilibrar a disputa em favor de candidatura", explica Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima, sócia do escritório Callado, Petrin, Paes & Cezar Advogados, especialista em direito eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP.

“A hipótese de manutenção de influência por meio de um sucessor de confiança não é, por si só, ilícita. A continuidade administrativa é natural e esperada. O que a Justiça Eleitoral busca coibir é, em primeiro momento, que a desincompatibilização não seja apenas formal, mas ocorra de fato, e, em segundo momento, que não ocorra desvio de finalidade dos atos administrativos, como direcionamento de políticas públicas, uso promocional de programas governamentais ou interferência em decisões administrativas com nítido propósito eleitoral", conclui a especialista.

Prazos

Para as eleições de 2026, que terão seu primeiro turno no dia 4 de outubro, os prazos de afastamento variam de acordo com o cargo pretendido. No caso específico dos ministros de Estado, a regra geral estabelece:

Candidaturas ao executivo e legislativo federal/estadual: o ministro deve se afastar 6 meses antes do pleito (até 4 de abril de 2026). Isso se aplica para quem deseja concorrer a presidente, governador, senador ou deputado.

Candidaturas municipais: caso um ministro decida concorrer a prefeito ou vice-prefeito, o prazo é reduzido para 4 meses antes da eleição.

Caso o ocupante da pasta não respeite essas datas, ele incorre em incompatibilidade, tornando-se inelegível. Na prática, isso significa que a Justiça Eleitoral poderá indeferir o registro de sua candidatura, barrando sua participação nas urnas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza em seu portal a ferramenta "Desincompatibilização e afastamentos". Nela, o cidadão ou pré-candidato pode preencher sua função atual e o cargo desejado para verificar o prazo exato exigido pela lei.