Consumidor está sempre no centro da atenção do Cade, diz conselheiro da instituição

Para evitar a concentração de atividades ou determinados segmentos de negócios em empresas específicas, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem independência de atuação para garantir a livre concorrência e a liberdade econômica. Criado na década de 1960, o órgão viu sua importância aumentar com a entrada em vigor da nova Lei de Defesa da Concorrência, de nº 12.529/2011.

No final do ano passado, foram nomeados quatro novos conselheiros: Carlos Jacques, consultor legislativo do Senado na área de direito econômico desde 2014; José Levi Amaral, procurador da Fazenda Nacional e ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU); Camila Cabral, doutora em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Carlos Thomson, atual superintendente-adjunto do próprio Cade.

“Se o mercado é competitivo, o consumidor ganha, porque a competição substitui o sistema antigo de planejamento econômico. Não vamos planejar a economia, vamos deixar a operação livre e concorrencial, porque as empresas que vencem a concorrência são as que melhor atenderam os consumidores”, explicou Carlos Jacques em entrevista à 5ª temporada do EsferaCast, gravada durante o Seminário Brasil Hoje, em São Paulo.

Na prática

Um exemplo de atuação do tribunal diz respeito às novas regras para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), aprovadas no ano passado, e que têm motivado disputas judiciais envolvendo antigas operadoras e novas empresas. O setor movimenta R$ 150 bilhões por ano, e o debate tem se acirrado à medida que operadoras estrangeiras descobrem o mercado brasileiro.

Em janeiro, a Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) entrou com uma ação na Justiça alegando concorrência desleal das startups de cartões de benefícios flexíveis. Antes disso, já havia recorrido ao Cade para questionar supostas práticas anticompetitivas de uma plataforma de delivery que também tem atuação como administradora de “vale-refeição”. Em primeira instância, o Judiciário condenou as empresas entrantes a pagarem indenização à ABBT. Cabe recurso.

“O vale-alimentação continua sendo uma liberalidade do empregador, não sendo obrigatório por lei. Contudo, em havendo o pagamento, todas as importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio-alimentação deverão ser utilizadas exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais”, defendeu o advogado Marcel Zangiácomo, sócio do escritório Galvão Villani, Navarro, Zangiácomo e Bardella Advogados, especialista em Direito Processual e Material do Trabalho.

De acordo com a ABBT, até 2023 era permitido apenas o arranjo fechado. Nessa modalidade, o cartão é emitido por uma empresa de vale-refeição ou vale-alimentação, sem bandeira, e somente pode ser utilizado em estabelecimentos como supermercados ou restaurantes, além de outras empresas que comercializem alimentos.

No caso da disputa judicial com a ABBT, as startups alegam que não havia impedimento para que fosse utilizado o arranjo aberto antes de qualquer prazo determinado. Nesse caso, é permitido o uso do meio de pagamento em qualquer estabelecimento comercial, como cartões com bandeiras Elo, Mastercard ou Visa.

“Essas empresas [que entraram na Justiça] alegam concorrência desleal e dizem que nós estamos prejudicando os negócios deles. Porém, as ‘tradicionais’ possuem um share de mais de 80% do mercado. Para mim, é insano um tipo de ação como essa. Não me refiro à decisão, mas a uma argumentação de quem detém um oligopólio no mercado de benefícios e fazem o que querem há muito tempo”, comentou Júlio Brito, General Manager da Swile Brasil, que opera um cartão de crédito de benefícios corporativos da bandeira Mastercard. “Até a publicação do decreto [10.854/21, que trouxe mudanças significativas relacionadas ao auxílio-alimentação oferecido fora do PAT], em novembro de 2021, nunca esteve escrito em qualquer lugar que o arranjo aberto ou o fechado estivessem proibidos. O governo nunca disse que estamos impedidos de operar, até porque nós temos e sempre tivemos licença do PAT”, acrescentou.