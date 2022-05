Conheça as principais datas do calendário eleitoral 2022

Este 2022 é um ano marcado pelo período eleitoral. Em outubro, os brasileiros irão às urnas para decidir quem será o novo presidente do país. Além disso, também vão escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

O primeiro turno das eleições acontecerá no dia 2 de outubro. Caso seja necessário o segundo turno, ele será realizado no dia 30 do mesmo mês.

Confira abaixo o calendário eleitoral até o início de 2023:

MAIO

4 de maio

Último dia para:

solicitar operações de alistamento, transferência e revisão; utilização do serviço de pré-atendimento via internet para requerimento de operações de alistamento, transferência e revisão para eleitoras e eleitores no Brasil e no exterior.

JUNHO

1° de junho

É a data limite para que os partidos políticos notifiquem o Tribunal Superior Eleitoral a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

30 de junho

A partir dessa data, será vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-candidato.

JULHO

17 de julho

Data a partir da qual será disponibilizada, na internet, a consulta dos locais de votação com vagas para voto em trânsito e transferência temporária de seção para militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço.

AGOSTO

6 de agosto

Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:

- transmitir imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o(a) entrevistado(a) ou em que haja manipulação de dados;

- veicular propaganda política;

- dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação;

- veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

30 de agosto

Data a partir da qual estará disponível, por aplicativo ou na internet, o serviço de consulta à seção de votação, atualizada com as informações a respeito da transferência temporária da eleitora ou do eleitor.

SETEMBRO

22 de setembro

Data a partir da qual os tribunais regionais eleitorais informarão aos eleitores e às eleitoras qual a documentação necessária para votar.

30 de setembro

Último dia para divulgação paga, nas mídias impressa e online de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidata ou candidato.

OUTUBRO

2 de outubro - 1º turno das eleições

Neste dia, os eleitores e as eleitoras votarão para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

30 de outubro - 2º turno das eleições

Se a votação para presidente não tiver sido concluída na primeira volta, os eleitores voltam às urnas neste dia para escolher entre os dois candidatos mais votados anteriormente; o mesmo vale para a disputa para governador.

DEZEMBRO

31 de dezembro

Data em que todas as inscrições das candidatas e dos candidatos na Receita Federal serão, de ofício, canceladas.

2023

JANEIRO

1° de janeiro

Posse de presidente e governadores.

FEVEREIRO

1° de fevereiro

Posse dos senadores e deputados federais e estaduais.