Com reforço na infraestrutura, governo reforça intenção de impulsionar investimento

Na direção de consolidar um esforço que culmine em maior segurança jurídica para atrair investimentos, o governo tem se movimentado para promover melhorias na infraestrutura de transportes, portos e aeroportos, e alavancar um novo quadro estrutural.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o Porto de Santos vai receber R$ 12,6 bilhões em investimentos em recursos públicos e também por meio de parcerias público privadas nos próximos quatro anos. Outros R$ 8,6 bilhões serão oriundos de investimentos privados

Na próxima semana, terá início o período de consulta pública para discutir o projeto do túnel Santos-Guarujá, que deverá incluir R$ 6 bilhões deste total. Considerada a prioridade no pacote de projetos, a obra terá 860 metros e profundidade de 21 metros. A previsão é que a travessia beneficie mais de 5 milhões de pessoas, incluindo 1,6 milhão de habitantes da Baixada Santista, além de mais de 4 milhões de turistas que visitam, por ano, as cidades do litoral norte paulista.

Em relação às ferrovias, o Ministério dos Transportes aponta que o Brasil conta com 24 concessões de estradas em operação, com 68% de rodovias duplicadas e reformadas. Até o fim do ano, a Pasta afirma que tem a possibilidade de otimizar 14 contratos rodoviários, que podem gerar um investimento adicional de R$ 110 bilhões.

Entre as inovações propostas pela equipe do ministério está a possibilidade de as concessionárias apresentarem inovação tecnológica em substituição a eventuais obrigações contratuais e maior compartilhamento de riscos nos projetos onde não há praças de pedágio.

Na segunda-feira, 11, em Madri, o ministro dos Transportes, Renan Filho, se reuniu com o ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável do Governo da Espanha, Óscar Puente. Uma comitiva do governo segue na Espanha até sexta-feira, 15, em uma série de compromissos que incluem trocas de experiências técnicas e roadshow com executivos.

“O Brasil está numa forte agenda de fortalecimento dos investimentos públicos e de atração de investimento privado. O governo do presidente Lula reconectou o país com o mundo com uma pauta de desenvolvimento com sustentabilidade. Estamos muito animados com essa visita para ampliar a relação com a Espanha e trocar experiências”, afirmou Renan Filho.

“Somos muitos representativos no que diz respeito à preservação da biodiversidade do planeta, damos excelentes exemplos na geração de energia limpa, na transição energética e seremos vanguarda no hidrogênio verde”, completou.

Taxa de investimento caiu

Para os próximos meses, a sequência do ciclo de queda da Selic e a redução de incertezas em torno da política econômica refletem algum otimismo.

No início do mês, o crescimento de 2,9% do PIB veio acompanhado de redução na taxa de investimento em produção e infraestrutura, que ficou em 16,5%. No ano anterior, essa proporção foi de 18,5% do PIB. Para efeito de comparação, países como a Índia, que integra com o Brasil os chamados Brics, acumula taxas de investimento anuais de 30%.