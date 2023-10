Com Pacheco, Mercadante e Sarkozy, Esfera Brasil realiza o I Fórum Internacional, na França

Novas oportunidades de negócios e alianças bilaterais entre Brasil, França e União Europeia estarão na pauta de debates do I Fórum Esfera Internacional, que acontece nos dias 13 e 14 de outubro em Paris. O evento, realizado pela Esfera Brasil, vai reunir empresários e autoridades como os presidentes Rodrigo Pacheco, do Senado, Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Aloizio Mercadante, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além do ex-presidente da França Nicolas Sarkozy.

O fórum vai abordar temas como a relação França-Brasil, reformas em discussão no País – tributária, administrativa e outras –, economia, transição energética, inovação, indústria, segurança para o capital estrangeiro e perspectivas de futuro.

Para a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, o Brasil, com uma das biodiversidades mais ricas do planeta, não pode perder a chance de se destacar na economia de baixo carbono.

“Temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, a iniciativa privada tem apostado em processos cada vez mais sustentáveis, e o governo dá sinais de uma política industrial alinhada às melhores práticas. Estamos confiantes de que o Brasil será um protagonista natural da transição energética”, disse a executiva.

Os acordos comerciais para a indústria, a viabilidade do livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia – que, na estimativa do governo federal, pode gerar um superávit comercial de US$ 80 bilhões – e a participação do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também serão temas em debate no I Fórum Esfera Internacional.

Veja também: 2025 será o Ano do Brasil na França e da França no Brasil

Paris quer se tornar cada vez mais sustentável e aposta em despoluição do rio Sena

O que é o Medef e qual a importância da organização para os negócios

Em pauta

O evento terá também a participação de autoridades francesas, como a ministra para Transição Energética da França, Agnès Pannier-Runacher, uma das palestrantes no painel sobre sustentabilidade. Com ela, estarão o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), já que a cidade de Belém será a sede da COP30, em 2025, para debater as mudanças climáticas.

O Fórum Esfera Internacional estreia com painelistas como o ministro Gilmar Mendes (STF), Ricardo Lewandowski (ex-ministro do STF), o ministro Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União), o presidente Bruno Dantas e o ministro Walton Alencar (ambos do Tribunal de Contas da União) e Miriam Belchior (secretária-executiva da Casa Civil).

Instituições brasileiras, entre elas a Confederação Nacional da Indústria (CNI), e francesas, como o Medef (Movimento das Empresas da França), marcam presença no encontro.

Representando o empresariado, estarão nomes como Abilio Diniz, do Conselho da Península Participações e membro do Conselho de Administração do Grupo Carrefour, e Alexandre Bompard, CEO global do Carrefour. Os dois conversam sobre o cenário do comércio e varejo.

O fórum será transmitido pelo YouTube da Esfera Brasil e pelo portal da Exame e terá tradução simultânea