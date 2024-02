Com anúncio de R$ 78,5 bilhões, governo quer turbinar infraestrutura portuária

Enquanto membros do governo mantêm o foco na busca por consenso com o Congresso sobre temas prioritários da agenda econômica neste início de ano legislativo, parte da Esplanada dos Ministérios tem se mobilizado para atrair parcerias com a iniciativa privada nos setores de infraestrutura e logística.

Nesta semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), um plano de investimentos que contempla R$ 78,5 bilhões em recursos para os portos públicos brasileiros até 2026.

“Queremos trazer o setor privado para prover esses investimentos, que serão fundamentais para o Brasil, sobretudo, pensando no desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda. A determinação do presidente Lula é de ampliarmos o diálogo com o setor produtivo e os trabalhadores”, disse.

Obras em 17 estados

Na página virtual em que são listadas as obras do PAC a serem executadas nos próximos anos, o governo informa que há previsão de R$ 54,8 bilhões em investimentos na infraestrutura de terminais portuários em 17 estados, o que compreende projetos de dragagem e implementação de sistemas de informação integrados. Também estão incluídos estudos para novos empreendimentos portuários e ações para a descarbonização do setor.

Do total de investimentos, R$ 47,4 bilhões se referem ao período até 2026. De acordo com o governo, a licitação de novos arrendamentos é uma das estratégias para trazer melhorias para o setor, com foco na redução de custos para os usuários dos serviços. Nessa direção, estão previstos 16 leilões que devem somar R$ 7,9 bilhões em recursos a serem destinados aos portos brasileiros. O primeiro deve ser lançado já em março, com quatro terminais portuários de Recife.

Porto de Paranaguá

Também durante esta semana, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 495 milhões para a modernização da infraestrutura logística do Porto de Paranaguá, no Paraná.

O projeto possui investimento total de R$ 647 milhões. Em comunicado enviado à imprensa, o banco informa que um sistema de recepção e descarga ferroviária de grãos e farelos nos terminais destinados à exportação será implementado para facilitar o escoamento da produção. No mesmo pacote está a adequação do sistema rodoviário e ferroviário na região leste do porto.

“Essa iniciativa se insere dentro do contexto do projeto BNDES Azul, que envolve o apoio a diversas frentes relacionadas à economia do mar, inclusive em infraestrutura. Esse projeto aprovado tem como foco não apenas aprimorar a eficiência operacional, mas também minimizar o conflito porto-cidade. Espera-se que as alterações no tráfego reduzam em cerca de 70% as emissões de CO2 na região portuária”, complementou, no comunicado, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.