Deputados federais renunciam aos mandatos para assumir prefeituras

Com o início de 2025, nove deputados federais renunciaram ao mandato no Congresso Nacional para assumir prefeituras de municípios nas cinco regiões do País. Vencedores nas disputas locais, Abilio Brunini (PL-MT), Alberto Mourão (MDB-SP), Carmen Zanotto (Cidadania-SC), Dr. Benjamin (União-MA), Gerlen Diniz (PP-AC), Hélio Leite (União-PA), Paulinho Freire (União-RN), Ricardo Silva (PSD-SP) e Washington Quaquá (PT-RJ) deixam suas respectivas funções no Legislativo para serem substituídos por suplentes, que ficam no cargo até o fim do mandato, em dezembro do ano que vem.

Em outubro, o bolsonarista Brunini levou a melhor sobre o petista Lúdio Cabral em Cuiabá (MT), no segundo turno, em uma disputa marcada pela polarização. Vencedor do pleito em outra capital com o apoio de Jair Bolsonaro, Paulinho Freire foi eleito contra a também petista Natália Bonavides em Natal (RN) e será substituído na Câmara dos Deputados por Carla Dickson (União-RN).

Veteranos substituem novos prefeitos

Mourão saiu vencedor em Praia Grande e irá governar o município da Baixada Santista pela sexta vez. Em seu lugar entra o ex-prefeito de Botucatu, João Cury Neto (MDB-SP). Também no Estado de São Paulo, Ricardo Silva assumiu a prefeitura de Ribeirão Preto, em uma posição que deverá ser estratégica para o PSD de Gilberto Kassab nos próximos anos. No Rio de Janeiro, o petista Quaquá, que ocupava a vice-liderança de seu partido na Câmara dos Deputados, alcança o terceiro mandato como prefeito em Maricá (RJ) e terá em seu lugar Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ).

Dr. Benjamin foi empossado em 1º de janeiro para cumprir mandato de quatro anos em Açailândia (MA), região conhecida pela influência do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA). Na Região Norte, Hélio Leite e Gerlen Diniz estarão à frente dos municípios de Castanhal (PA) e Sena Madureira (AC) até 2028. Diniz será substituído na Câmara dos Deputados pelo presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano (PP-AC), enquanto Leite abre espaço para Pastor Cláudio Mariano (União-PA).

E no Sul, a catarinense Carmen Zanotto, que já exerceu o cargo de secretária estadual de Saúde em duas ocasiões e é aliada de primeira hora do atual governador, Jorginho Mello (PL-SC), se tornou prefeita de Lages (SC). Sua suplente é a experiente Geovânia de Sá (PSDB-SC), que já esteve em Brasília por oito anos e, agora, volta à Câmara dos Deputados.