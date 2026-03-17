Esfera Brasil

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasília ganha título de Capital Ibero-Americana de Patrimônio Cultural

Título foi concedido durante evento para discutir preservação e gestão do patrimônio

O encontro, realizado no Palácio do Buriti, contou com representantes de capitais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica (Leandro Fonseca /Exame)

O encontro, realizado no Palácio do Buriti, contou com representantes de capitais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica (Leandro Fonseca /Exame)

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 17 de março de 2026 às 22h40.

A cidade de Brasília foi reconhecida como Capital Ibero-Americana de Patrimônio Cultural durante a segunda reunião do Comitê Setorial de Patrimônio Cultural da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI), realizada na última semana. O encontro, realizado no Palácio do Buriti, contou com representantes de capitais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica.

Esse reconhecimento destaca as políticas de preservação do patrimônio histórico e urbanístico da capital federal, de acordo com a diretora-geral da UCCI, Luciana Binaghi Getar. Além do aspecto cultural, a capital também simboliza momentos importantes da história democrática brasileira, como a promulgação da Constituição de 1988 e a resistência institucional após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Troca de experiências

Durante os três dias de reunião, representantes de diferentes capitais ibero-americanas discutiram estratégias conjuntas para a proteção do patrimônio material e imaterial, além de compartilhar experiências sobre inovação em políticas públicas e sustentabilidade na gestão urbana. O encontro dá continuidade às discussões iniciadas em 2025, em Lima, no Peru.

Fundada em 1982 em Madri, na Espanha, a UCCI reúne atualmente 29 capitais e grandes cidades, representando mais de 76 milhões de habitantes. A organização atua como plataforma de cooperação internacional para o intercâmbio de experiências entre as capitais. No Brasil, além de Brasília, integram a rede as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Desafios da preservação

Há dois anos, o Distrito Federal aprovou o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), instrumento voltado à proteção da área tombada. Ainda assim, foi avaliado no encontro que são necessários mais recursos e políticas públicas para garantir a manutenção adequada do patrimônio.

Historicamente, a preservação patrimonial em Brasília ainda enfrenta desafios. Nos primeiros anos após a inauguração da cidade, especialmente durante o período da ditadura militar (1964-1985), não houve uma legislação consistente voltada à proteção do patrimônio urbanístico.

O cenário começou a mudar em 1987, quando a capital federal recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A partir daí, a memória e o conjunto urbanístico da cidade passaram a ser amparados legalmente enquanto patrimônio cultural.

Acompanhe tudo sobre:BrasíliaEspanha

Mais de Esfera Brasil

Silvia Penna: “A Uber nunca pode esquecer que as viagens acontecem no dia a dia real das pessoas”

Semana da Mulher impulsiona pauta no Congresso e avança projetos de proteção às vítimas de violência

Saiba como usar o Pix para compras na Argentina

Anac cria regras mais duras e prevê até um ano sem voar para passageiros indisciplinados

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Paredão definido! Veja quem deve sair do programa

Mundo

EUA ataca instalações do Irã em Ormuz e Teerã promete vingança por Larijani no 18º dia de guerra

Brasil

PF abre inquérito para investigar preços 'abusivos' de combustíveis

Mercados

Mais Mu abre mercado do Regime Fácil com emissão de dívida de R$ 2 milhões