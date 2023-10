Brasil lança consulta pública para ampliar acordos entre Mercosul, Índia e Emirados Árabes

O Brasil lançou na quinta-feira, 19, duas consultas públicas para ampliar a atuação do Mercosul. Uma delas pretende obter contribuições do setor produtivo sobre uma possível expansão do acordo entre o bloco e a Índia, enquanto a outra analisa a eventual criação de uma aliança comercial entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos.

Segundo o governo federal, Índia e Emirados Árabes manifestaram interesse em estreitar a parceria comercial com o Mercosul em reuniões realizadas com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

De acordo com a secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres, “estamos buscando a diversificação de parcerias comerciais, trabalhando em frentes que permitam a nossos produtos acesso a novos e promissores mercados”.

Na avaliação do governo, há potencial para ampliação de investimentos e também para diversificar o comércio. Antes de seguir com as negociações, a intenção é, com a consulta pública, “mapear interesses e preocupações do setor privado, bem como da sociedade civil, da academia e de outras partes interessadas”.

A consulta pública vai permitir identificar também riscos e entraves, além de oportunidades em relação aos novos mercados.

Emirados Árabes

Os Emirados Árabes querem um acordo comercial abrangente e são considerados porta de entrada para o mercado dos países do Golfo. “O governo brasileiro identifica potencial para favorecer investimentos, mas, ao mesmo tempo, reconhece a preocupação de alguns setores, como o de produtos químicos, com eventual acordo”, disse Tatiana Prazeres.

Em 2022, a corrente de comércio entre Brasil e Emirados alcançou US$ 5,7 bilhões, um salto de 75% em relação a 2021. As exportações do Brasil para o país do Golfo chegaram a US$ 3,2 bilhões no ano passado. Carne de aves, açúcar e carne bovina estão entre os produtos brasileiros mais exportados para os Emirados.

Índia

Em 2004, foi firmado o acordo entre Mercosul e Índia. No entanto, o documento é considerado tímido diante do potencial envolvido. Em 2022, a corrente comercial entre o bloco econômico e o país asiático somou apenas US$ 23,2 bilhões, representando 2,7% do comércio do Mercosul com o mundo.

Segundo o governo federal, a Índia – o país mais populoso do mundo – conta com uma economia robusta, que cresce a taxas significativas, e oferece oportunidades crescentes para mais segmentos da indústria e do agronegócio brasileiros. “Um imenso mercado consumidor em potencial e possível fonte de investimentos relevantes para o Mercosul”, informou em comunicado.

O fluxo comercial entre Brasil e Índia foi de US$ 15,2 bilhões no ano passado. Embora tenha sido recorde, a Índia representa apenas 2% das exportações e 3,3% das importações do Brasil. “Não faz sentido que seja tão incipiente. Menos ainda que 80% das nossas exportações estejam concentradas em três produtos: óleo de soja, petróleo e outro”, ressaltou a secretária do MDIC.

O Brasil identificou também a oportunidade de trabalhar para a remoção de barreiras comerciais. De acordo com a secretária do MDIC, a expectativa é dobrar o comércio bilateral de bens até 2030, com a diversificação de produtos. A intenção é ainda trabalhar para que o fluxo de bens e serviços possa atingir US$ 50 bilhões em um futuro próximo.