O potássio é um dos dez elementos mais abundantes no planeta e é considerado essencial para garantir a segurança alimentar brasileira. Mas o Brasil é o país que mais importa potássio no mundo, de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), em 2022, as reservas brasileiras eram de 2,3 milhões de toneladas, o que coloca o País como o 12º maior estoque global.

A produção nacional está concentrada nos estados do Amazonas e Sergipe. Mesmo com uma reserva de potássio considerada grande, o País precisa recorrer à importação do mineral para suprir a demanda.

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro, desenvolvido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), cerca de R$ 1,3 milhão foram investidos em programas para exploração do potássio. A mineração é responsável por 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

O potássio é um dos minerais considerados estratégicos para o País. Ele é uma rocha que, nas formas de cloreto e nitrato, é utilizado como fertilizante.

Utilização

O potássio é matéria-prima importante para os fertilizantes e é exigido em grandes quantidades pelas plantações. É um regulador da pressão osmótica, o que significa que regula a entrada e saída de águas das plantas, também funciona como um ativador de enzimas e auxilia na formação dos frutos. Além disso, ele ajuda na resistência dos cultivos ao frio e às doenças.

Os equipamentos de respiração usados por bombeiros e mineiros possuem peróxido de potássio. O mineral industrial ainda é utilizado em células fotoelétricas e está presente nos cristais (carbonato de potássio) e no sabão de barbear. O nitrato de potássio é importante para a produção de pólvora, e a combinação do cromato e do dicromato de potássio é usada na fabricação de fogos de artifício.