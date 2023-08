Brasil defende agenda sustentável e fortalecimento do comércio em reunião do G20

O Brasil vai assumir, em 2024, a presidência do G20, principal fórum de cooperação econômico internacional. Em Jaipur, na Índia, no encontro com ministros de Comércio do grupo, o Brasil defendeu a promoção de uma agenda sustentável, a inclusão de empresas de menor porte no comércio internacional, o debate sobre barreiras protecionistas e o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foi representado pelo secretário-executivo Márcio Elias Rosa, que comandou a delegação. Ele participou também das conversas bilaterais com representantes de diferentes países e esteve na reunião com a cúpula do Business 20 (B20), em Nova Delhi, no fórum empresarial realizado após o encontro governamental.

Aos ministros, o Brasil reafirmou os compromissos com o desmatamento zero até 2030 e a neutralidade na emissão de carbono até 2050. Também foram assuntos a transição energética e o potencial que o País tem para atrair investimentos e negócios, uma vez que conta com uma das matrizes mais limpas do mundo na comparação com os demais países.

Empresários brasileiros marcaram presença no encontro do B20. A secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres, que fez parte da delegação brasileira na Índia, destacou a importância da reunião: “A participação do setor privado é fundamental para o sucesso do G20 na área do comércio internacional”.

Outros temas foram abordados, como a digitalização de operações, investimentos no Brasil e a próxima Conferência Ministerial da OMC, que será realizada em Abu Dhabi. Segundo o Ministério, as teses brasileiras foram bem recebidas nos dois fóruns.

Veja também: Lula prioriza política externa com o Brasil na presidência temporária do Mercosul

Acordo entre Mercosul e União Europeia está próximo de sair do papel

Estoque de investimentos franceses no País é de US$ 45 bilhões, diz Câmara de Comércio França-Brasil

G20

O Grupo dos Vinte é composto por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia e a União Europeia. Juntos, representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) global, mais de 75% do comércio e cerca de dois terços da população mundial.

Fundado em 1999, após a crise financeira asiática, o grupo tem como missão a formação e o fortalecimento da arquitetura e governança globais nas principais questões econômicas internacionais.

A Índia exerce a presidência do G20 até o fim de 2023. O grupo trata de comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e ações anticorrupção.