BNDES recebe prêmio internacional por coordenar ofertas de debêntures

O BNDES foi reconhecido internacionalmente por suas operações na área de debêntures em 2023. O banco brasileiro foi escolhido pelo Project Finance and Infrastructure Journal (IJ Global), que avalia anualmente instituições financeiras e projetos de infraestrutura, como melhor coordenador de ofertas de debêntures na América Latina.

Segundo comunicado divulgado pela instituição financeira, o BNDES coordenou ofertas que alcançaram aproximadamente R$ 18 bilhões em 2023. Os projetos apoiados incluíram saneamento no Rio de Janeiro e no Amapá, expansão de aeroportos e melhorias na rede ferroviária do país. Ainda de acordo com o banco, 70% dos títulos estruturados no ano foram certificados como sustentáveis.

“Conseguimos impulsionar projetos sem depender de garantias corporativas ou bancárias, em um ano desafiador para o mercado de renda fixa do Brasil. O BNDES mostrou mais uma vez sua excelência e expertise singular para o desenvolvimento que o país tanto precisa”, disse a diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, por meio do comunicado divulgado à imprensa.

Além da premiação como principal coordenador, o BNDES atuou como financiador de dois projetos que também foram reconhecidos pela IJ Global: a estrutura de financiamento da Águas do Rio, indicada como a operação de Saneamento do ano (“Water Deal of the Year - Distribution - Latin America”), e a estrutura de financiamento da ViaMobilidade Linhas 8 e 9 do Trem Metropolitano de São Paulo, apontada como a operação de Transporte do ano (“Transport Deal of the Year - Transit - Latin America”).

Segundo dados divulgados pelo banco, no ano de 2023 foi registrado crescimento de 44% nas aprovações de crédito viabilizadas pelo BNDES, que totalizaram R$ 218,5 bilhões. Em relação a projetos de infraestrutura, que representaram R$ 78,5 bilhões deste total, houve aumento de 23% em comparação com o ano anterior.

Pela rede social X, o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, elogiou o trabalho realizado pela equipe do banco ao longo do último ano.

“Parabenizo a valorosa equipe do BNDES, nas pessoas de seu presidente, Aloizio Mercadante, e de sua diretora, Luciana Costa, pelo reconhecimento, por parte do “Project Finance and Infrastructure Journal”, desta grande instituição brasileira, como o melhor coordenador de debêntures da América Latina em 2023. Com credibilidade e eficiência, o BNDES está fazendo o Brasil avançar em todas as áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável, diversificando suas fontes de receita”.