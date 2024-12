Acordo Mercosul-UE: economia brasileira pode expandir acesso a bens manufaturados

Celebrado na última semana, depois de diversas rodadas de negociações envolvendo o corpo diplomático dos países que integraram os dois blocos nas últimas décadas, o acordo entre Mercosul e União Europeia é uma realidade que agora depende das ratificações pelos parlamentos nacionais, além da tradução nos idiomas de cada nação.

O acordo de livre comércio engloba 720 milhões de pessoas e representa aproximadamente 20% do PIB global. Com o tratado, a estimativa é que a economia brasileira possa expandir até 0,46% nos próximos anos, com um acréscimo de R$ 1,8 bilhão na balança comercial. O principal ponto do documento é a extinção de 90% das tarifas comerciais entre os blocos, beneficiando setores como o agrícola no Mercosul e o industrial na União Europeia.

Quais são os produtos que o Brasil mais importa da UE? E exporta?

Entre os bens enviados pelo Brasil aos países europeus estão alimentos para animais e minérios. No sentido oposto, o País tem sido destino principalmente de remédios, maquinário para a indústria e carros produzidos no Velho Continente.

Segundo dados divulgados pelo Itamaraty, entre os principais artigos comercializado pelas nações integrantes da União Europeia estão:

produtos farmacêuticos e medicinais - 14,7%;

máquinas em geral e equipamentos industriais - 9,9%;

veículos - 8,2%.

Quando o assunto é exportação ao mercado europeu, o top 3 do comércio exterior brasileiro é formado pelos seguintes artigos:

alimentos para animais - 11,6%;

minérios metálicos e sucata - 9,8%;

café, chá, cacau, especiarias - 7,8%.

US$ 92 bi movimentados

Em 2023, a corrente comercial de US$ 92 bilhões com a União Europeia representou 16% do comércio exterior brasileiro. O bloco é o segundo maior parceiro comercial brasileiro em volume de negócios, atrás somente da China.

“Esse acordo fortalece a economia de duas regiões, que juntas somam um PIB de mais de US$ 22 trilhões e 750 milhões de consumidores. É um marco global em um momento de tensões protecionistas, como as que se intensificaram nos Estados Unidos com a possível nova gestão do presidente eleito recentemente. Reforça a importância da cooperação internacional e da abertura comercial, contrapondo-se a políticas de isolamento”, destacou o senador Nelsinho Trad, representante brasileiro no Parlasul, o parlamento do Mercosul.

União Europeia em números

Criado com o objetivo de promover a integração regional, o bloco europeu nasceu em 1993 com o Tratado de Maastricht, que estabelece as bases para a livre circulação de pessoas, bens e serviços. Seis anos mais tarde, o grupo estabeleceria o euro como moeda.

A responsabilidade de defender os interesses do bloco internacionalmente é da Comissão Europeia, dirigida atualmente pela alemã Ursula von der Leyen, que está em seu segundo mandato à frente do colegiado e participou ativamente das negociações do acordo com o Mercosul.

Confira alguns números importantes sobre o bloco: