5 livros que explicam a nova ordem política e econômica mundial

Nas últimas décadas, sobretudo as duas primeiras do século 21, o mundo passou por transformações cada vez mais profundas, complexas e aceleradas. As mudanças foram e são tantas, e em velocidade tão intensa, que se criaram as expressões VUCA e BANI para sintetizar os tempos atuais.

VUCA é a sigla, em inglês, para as palavras “volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade”, enquanto BANI significa “frágil, ansioso, não linear e incompreensível”. Criada em 2018 pelo 2018 pelo antropólogo e escritor americano Jamais Cascio, a segunda definição é uma evolução da primeira, nascida em meados dos anos 1980, no fim da Guerra Fria.

Por todos esses motivos, é cada vez mais desafiador entender o funcionamento e a dinâmica global de hoje, em especial as relações políticas e geopolíticas entre as nações. Para ajudar, seguem 5 indicações de livros recentes para compreender a nova ordem político mundial nessa realidade VUCA+BANI.

1) Ordem Mundial (2015) – Harry Kissinger

Uma reflexão profunda sobre relações internacionais e desordem global em tempos de progresso tecnológico e extremismos ideológicos. Assessor de Segurança Nacional e Secretário de Estado nos anos 1970, Kissinger tem experiência e sabedoria de sobra para pinçar fatos históricos e traçar prognósticos, sempre em tom provocativo.

2) O mundo pós-ocidental - Potências emergentes e a nova ordem global (2018) - Oliver Stuenkel

Professor e analista de relações internacionais na FGV-SP, o alemão Oliver Stuenkel analisa as últimas décadas sob o ângulo da ascensão das potências emergentes – representada por novos agrupamentos multilaterais como os BRICs -, com consequências em domínios econômico, político e militar. Um olhar original sobre o futuro da geopolítica mundial.

3) A metamorfose do mundo - Novos conceitos para uma nova realidade (2018) - Ulrich Beck

O sociólogo alemão passou os últimos anos de vida finalizando o livro que expõe teoria muito original para compreender um mundo cada vez mais complexo. Apresentando diferenças entre mudança e metamorfose, Beck afirma que as coisas se transformam, mas outras se mantêm iguais.

4) Ruptura – A crise da democracia liberal (2018) – Manuel Castells

Renomado sociólogo e professor espanhol, Castells trata, sem rodeios, da delicada situação do conceito de democracia mundo afora. Crises econômicas profundas e longas, terrorismo de grupos cada vez mais radicais, ameaça de guerras, violações de direitos humanos, entre outras razões, somam o quadro perfeito para a incerteza do futuro da democracia liberal.

5) O povo contra a democracia - Por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la (2019) - Yascha Mounk

Na mesma linha de Castells, o cientista político germano-americano faz análise contundente sobre a crise mundial da democracia. A perda de confiança e fé dos cidadãos na política coloca em grave risco o sistema que nasceu na Grécia Antiga, se aprofundou com as revoluções liberais do século 18 e agora está em uma encruzilhada de um contexto de transformações constantes, aceleradas e imprevisíveis.