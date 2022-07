PCB confirma candidatura de Sofia Manzano à Presidência em convenção neste sábado

A candidatura de Sofia Manzano à Presidência da República será confirmada neste sábado, 30, em convenção nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB), em São Paulo. O jornalista Antônio Alves é o vice na chapa.

Manzano é formada em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, mestra em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Veja o perfil da candidata.

Na pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA mais recente, publicada em 21 de julho, Manzano aparece com 0,1% das intenções de voto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na liderança, com 44%, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 33%. Ciro Gomes (PDT) tem 8%, e Simone Tebet (MDB), 4%. André Janones (Avente) fez 2%. Os outros pontuaram até 1%.

O período de convenções partidárias, quando as legendas lançam oficialmente os candidatos, começou em 20 de julho e termina em 5 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro, enquanto o segundo, se houver, será em 30 de outubro. Os partidos têm até 15 de agosto para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até agora, os partidos confirmaram as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB) e Leonardo Péricles (UP). Está marcada para este sábado, além da convenção do PCB, a do Novo, que lançará o nome de Felipe D'Ávila à Presidência.