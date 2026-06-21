Eleições

Paulo Serra desiste de disputar o governo de São Paulo e anuncia pré-candidatura à Câmara

Dirigente diz que escolha faz parte de um projeto político mais amplo e nega que movimento represente um recuo

Nos últimos meses, Serra vinha sendo citado como um dos possíveis nomes do partido para a sucessão

Nos últimos meses, Serra vinha sendo citado como um dos possíveis nomes do partido para a sucessão

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 21 de junho de 2026 às 18h47.

Última atualização em 21 de junho de 2026 às 18h51.

O presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, Paulo Serra, anunciou que não disputará o governo paulista nas eleições de 2026. Em comunicado divulgado neste domingo, o ex-prefeito de Santo André afirmou que será pré-candidato a deputado federal.

Nos últimos meses, Serra vinha sendo citado como um dos possíveis nomes do partido para a sucessão ao Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, a possibilidade foi recebida com “honra e gratidão”, mas uma avaliação sobre o cenário político e sobre a forma de contribuir para o estado o levou a optar pela disputa de uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Após um amplo processo de reflexão, de diálogo e de avaliação sobre o atual momento político e sobre a forma como posso contribuir de maneira mais efetiva com São Paulo e com o Brasil, tomei a decisão de não disputar o Governo do Estado nas eleições de 2026”, afirmou.

Foco em Brasília

Ao justificar a decisão, Serra disse que pretende representar Santo André, a região do Grande ABC e o estado de São Paulo no Congresso Nacional.

Segundo o dirigente tucano, a candidatura buscará levar para Brasília experiências que, segundo ele, marcaram sua gestão à frente da prefeitura de Santo André, como planejamento, responsabilidade fiscal, inovação e eficiência administrativa.

O ex-prefeito também afirmou que pretende defender pautas voltadas ao fortalecimento dos municípios, à ampliação de oportunidades e ao desenvolvimento regional.

“Quero defender políticas públicas que fortaleçam os municípios, ampliem oportunidades e promovam o desenvolvimento regional, fazendo, inclusive, com que o ABC tenha ainda mais voz e protagonismo nas grandes decisões nacionais”, declarou.

Papel no futuro do PSDB

Além da presidência estadual do PSDB, Serra ocupa atualmente a vice-presidência nacional da legenda. No comunicado, ele também associou sua decisão ao momento vivido pelo partido, que busca redefinir seu espaço político após perder protagonismo eleitoral nos últimos anos.

O dirigente afirmou que pretende contribuir para a construção de uma novo momento para a sigla e destacou o histórico do partido em São Paulo e no Brasil. “Também acredito que este é o momento de contribuir para a construção de um novo ciclo para o PSDB”, disse.

"Não encaro como um recuo"

Ao longo da mensagem, Paulo Serra procurou afastar a interpretação de que a desistência da disputa estadual represente uma redução de suas ambições políticas.

Segundo ele, a candidatura à Câmara faz parte da continuidade de um projeto iniciado em Santo André e ampliado ao longo de sua atuação partidária no estado.

“Não encaro esta decisão como um recuo, mas, sim, como a continuidade de um projeto que nasceu em Santo André, ganhou dimensão estadual e que, agora, busca contribuir para o futuro do Brasil”, afirmou.

A decisão retira da disputa pelo governo paulista um dos nomes que vinham sendo mencionados nos bastidores do PSDB para 2026 e abre uma nova frente de atuação para o dirigente tucano na corrida eleitoral do próximo ano.

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