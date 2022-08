Partidos têm até sexta-feira para fazer convenções e lançar candidatos

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Acaba nas sexta-feira, 15, o período de convenções partidárias, quando as legendas lançam os candidatos para as eleições deste ano. Desde o início do prazo, em 20 de julho, 10 nomes foram confirmados em convenções para concorrer à Presidência da República. As siglas têm até 15 de agosto para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral.

No fim de semana, quatro candidaturas foram oficializadas. As de Felipe D'Ávila (Novo) e Sofia Manzano (PCB), no sábado, e as de Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU), no domingo

Além deles, já confirmaram as candidaturas Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB) e Leonardo Péricles (UP). O Democracia Cristã deve lançar Eymael nos próximos dias.

A convenção do União Brasil está prevista para sexta-feira, mas o deputado federal Luciano Bivar, que foi anunciado como pré-candidato, desistiu de concorrer à Presidência da República. Ele deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. O partido pode colocar a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) para disputar o Planalto. A sigla também negocia apoiar a candidatura de Lula.

A pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA mais recente, divulgada em 21 de julho, mostra Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 33%. Ciro Gomes tem 8%, e Simone Tebet, 4%. Janones fez 2%. Os demais nomes testados pontuaram 1% ou ficaram abaixo disso.

O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro, enquanto o segundo, se houver, será em 30 de outubro. Saiba mais sobre os candidatos e pré-candidatos à Presidência da República.