Nome: Luiz Felipe D´Avila

Vice: indefinido

Partido: Novo

Idade: 58 anos

Data de nascimento: 24/08/1963

Ocupação: bacharel em ciências sociais

Grau de instrução: mestrado

Estado civil: casado

Município de nascimento: São Paulo (SP)

Resumo do pré-candidato

Empresário e cientista social, Luiz Felipe D´Avila, de 58 anos, vem de uma família com tradição na política: é irmão do deputado estadual Frederico d’Avila (PSL-SP) e primo da ex-deputada Manuela d’Avila (PCdoB-RS). Também é neto do ex-deputado federal João Pacheco Chaves (MDB-SP).

Fundador do Centro de Liderança Pública (CLP), organização sem fins lucrativos voltada à formação de novos quadros para a política e a administração pública, o ex-tucano, conhecido por coordenar o programa do ex-governador Geraldo Alckmin na campanha presidencial de 2018, tem percorrido o país para emplacar sua candidatura como representante da terceira via.

D´Avila também lidera a missão de reduzir as tensões no partido e aparar eventuais divergências, além da proporcionar uma maior projeção nacional do partido Novo. Um de seus maiores aliados nessa empreitada tem sido o governador Romeu Zema (Novo-MG), candidato à reeleição para o estado de Minas Gerais.

O partido espera superar o resultado obtido nas eleições de 2018, quando João Amoêdo, um dos fundadores da legenda, obteve 2,5% dos votos. Para isso, tem amplificado, durante viagens pelo país, bandeiras liberais como a maior presença da iniciativa privada na economia e as parcerias público-privadas em setores como educação, saúde e segurança pública.