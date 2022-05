Nome: Leonardo Péricles

Vice: indefinido

Partido: Unidade Popular

Idade: 40 anos

Data de nascimento: 26/08/1981

Ocupação: bacharel em direito

Grau de instrução: ensino médio completo

Estado civil: casado

Município de nascimento: Belo Horizonte (MG)

Resumo do pré-candidato

Candidato de um dos partidos mais jovens do país, o Unidade Popular, fundado em 2019, o técnico em eletrônica e mecânico de manutenção de máquinas mineiro Leonardo Péricles disputa sua primeira eleição presidencial. Nascido em 1981, Péricles se apresenta como um expoente da diversidade. Negro, concluiu o ensino médio em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde mora, e até pouco tempo atrás não cogitava uma carreira política.

Morador da periferia, Péricles diz se inspirar em figuras como o presidente chileno Gabriel Boric, eleito em março deste ano com o apoio de uma ampla coalizão de partidos de esquerda. Também admira ícones históricos como Lênin e Che Guevara. Fiel às suas convicções, se revela contrário a alianças com legendas de centro e da direita.

Presidente da Unidade Popular, Péricles defende a revogação da reforma trabalhista e previdenciária. Também advoga o fim do teto de gastos e do programa de privatizações. Outra bandeira do líder de movimentos sociais é a convocação de uma nova Constituinte para colocar fim a “injustiças históricas” e promover a igualdade social.