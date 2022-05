Nome: José Maria Eymael

Vice: Lucas Salles

Partido: Democracia Cristã

Idade: 82 anos

Data de nascimento: 02/11/1939

Ocupação: bacharel em direito

Grau de instrução: superior completo

Estado civil: casado

Município de nascimento: Porto Alegre (RS)

Resumo do pré-candidato

Um dos mais longevos representantes da política nacional, José Maria Eymael, de 82 anos, presidente da Democracia Cristã, acompanhou alguns dos principais momentos da vida pública brasileira. Eymael foi correligionário do ex-presidente Jair Quadros, eleito em 1960, e esteve ao lado de Ulysses Guimarães e Mário Covas em 1988 durante a Assembleia Nacional Constituinte.

Em 1998, disputou a presidência da República pela primeira vez, concorrendo com candidatos como os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que seria reeleito naquele ano. Quatro anos mais tarde, concorreu novamente, chegando em quinto lugar, sua melhor performance. Eymael disputa agora sua sexta eleição para o cargo máximo do Executivo.

Com uma campanha baseada em uma agenda reformista, no campo econômico, e conservadora nos costumes sociais – Eymael costuma frisar a importância dos “valores da família” – o ex-deputado federal traçou uma estratégia baseada na comunicação pelas redes sociais. Na última eleição, em 2018, optou por um caminho semelhante. Na ocasião, declarou neutralidade no segundo turno, após chegar em penúltimo lugar com 41.710 votos (0,04% do total válido) na primeira fase da disputa.