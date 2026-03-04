Quando serão as eleições de 2026 no Brasil?

Entenda o cronograma completo das eleições de 2026 e organize-se para votar (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 4 de março de 2026 às 15h22.
As eleições gerais de 2026 no Brasil acontecem em outubro e vão definir os escolhidos para ocupar os cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados.
O pleito segue normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que organiza e fiscaliza o processo em todo o país.
O calendário eleitoral estabelece não apenas os dias de votação, mas também prazos para registro de candidaturas, propaganda partidária e pontos facultativos relacionados às eleições.
O primeiro turno das eleições gerais está marcado para 4 de outubro de 2026, conforme estabelece o calendário aprovado pela Justiça Eleitoral.
Tradicionalmente, o primeiro domingo de outubro é escolhido para a votação nacional, quando os eleitores vão às urnas definir a ocupação dos cargos pelos próximos quatro anos.
Caso seja necessário, o segundo turno será realizado no último domingo de outubro de 2026, no dia 25.
O pleito é realizado se nenhum dos candidatos à Presidência da República ou aos governos estaduais alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.
O segundo turno é uma etapa de desempate entre os dois candidatos mais votados na primeira rodada.
O horário de votação nas eleições brasileiras é padronizado: os eleitores podem comparecer às urnas entre 8h e 17h (horário local) no dia da votação.
Esse horário é definido pela legislação eleitoral e busca atender o maior número possível de eleitores.
O segundo turno só ocorre para os cargos que exigem maioria absoluta dos votos.Em 2026, isso se aplica a:
Cargos como senadores e deputados não passam por segundo turno, porque seus resultados são determinados diretamente pelos votos do primeiro turno.
O cronograma eleitoral traz datas importantes além dos dias de votação.Entre os principais marcos estão:
A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão tem início em agosto de 2026, conforme calendário eleitoral, e segue até dias antes do primeiro turno, conforme prazo definido pela Justiça Eleitoral.
Essa fase é regulamentada pela legislação eleitoral e é um dos principais momentos em que candidatos apresentam propostas ao eleitorado.
Além da propaganda gratuita, partidos e candidatos podem realizar divulgação em outras mídias, respeitando limites e regras previstas pela Justiça Eleitoral.