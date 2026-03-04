Eleições

Guia do EleitorPesquisasPoliticos

Quando serão as eleições de 2026 no Brasil?

Primeiro turno deverá ser realizado no dia 4 de outubro. Este ano, as eleições definem o presidente da República, senadores, deputados e governadores

Entenda o cronograma completo das eleições de 2026 e organize-se para votar (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Entenda o cronograma completo das eleições de 2026 e organize-se para votar (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 4 de março de 2026 às 15h22.

As eleições gerais de 2026 no Brasil acontecem em outubro e vão definir os escolhidos para ocupar os cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados.

O pleito segue normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que organiza e fiscaliza o processo em todo o país.

O calendário eleitoral estabelece não apenas os dias de votação, mas também prazos para registro de candidaturas, propaganda partidária e pontos facultativos relacionados às eleições.

Quando é a votação do 1º turno de 2026?

O primeiro turno das eleições gerais está marcado para 4 de outubro de 2026, conforme estabelece o calendário aprovado pela Justiça Eleitoral.

Tradicionalmente, o primeiro domingo de outubro é escolhido para a votação nacional, quando os eleitores vão às urnas definir a ocupação dos cargos pelos próximos quatro anos. 

Quando acontece o segundo turno das eleições?

Caso seja necessário, o segundo turno será realizado no último domingo de outubro de 2026, no dia 25.

O pleito é realizado se nenhum dos candidatos à Presidência da República ou aos governos estaduais alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

O segundo turno é uma etapa de desempate entre os dois candidatos mais votados na primeira rodada.

Qual é o horário da votação?

O horário de votação nas eleições brasileiras é padronizado: os eleitores podem comparecer às urnas entre 8h e 17h (horário local) no dia da votação.

Esse horário é definido pela legislação eleitoral e busca atender o maior número possível de eleitores.

Quais cargos disputam o segundo turno?

O segundo turno só ocorre para os cargos que exigem maioria absoluta dos votos.

Em 2026, isso se aplica a:
  • Presidente da República;
  • Governadores dos estados e do Distrito Federal que não obtiverem mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno;

Cargos como senadores e deputados não passam por segundo turno, porque seus resultados são determinados diretamente pelos votos do primeiro turno.

As principais datas das eleições de 2026

O cronograma eleitoral traz datas importantes além dos dias de votação.

Entre os principais marcos estão:
  • Data final para regularizar o título de eleitor - 6 de maio;
  • Prazo para registro de candidaturas - 15 de agosto;
  • Início da propaganda eleitoral gratuita - 16 de agosto;
  • Votação do 1º turno - 4 de outubro;
  • Votação do 2º turno - 25 de outubro;
  • Diplomação dos eleitos - 5 e 6 de janeiro de 2027.

Quando começam as propagandas eleitorais?

A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão tem início em agosto de 2026, conforme calendário eleitoral, e segue até dias antes do primeiro turno, conforme prazo definido pela Justiça Eleitoral.

Essa fase é regulamentada pela legislação eleitoral e é um dos principais momentos em que candidatos apresentam propostas ao eleitorado.

Além da propaganda gratuita, partidos e candidatos podem realizar divulgação em outras mídias, respeitando limites e regras previstas pela Justiça Eleitoral.

Acompanhe tudo sobre:Eleições

Mais de Eleições

Candidato ficha suja pode disputar as eleições 2026?

Eleições 2026: entenda como é o trabalho do mesário e como se voluntariar

Urna eletrônica: entenda como funciona e por que ela é segura

Eleições 2026: como denunciar propaganda eleitoral irregular?

Mais na Exame

Carreira

Por que recrutadores estão ignorando currículos online e buscando candidatos de outra forma

Tecnologia

Apple lança MacBook Neo, laptop mais barato da história da marca

Um conteúdo Bússola

O que o ‘sabor energético’ ensina sobre o futuro do marketing

Pop

Show do AC/DC em SP hoje: veja horário e setlist