Eleições 2026: brasileiros que moram no exterior votam para governador?

Os brasileiros que moram no exterior precisarão registrar seu voto ou justificar ausência em 2026. Diferente dos residentes do país, a obrigatoriedade de participar do pleito se restringe aos turnos que elegem o presidente da República e o vice.

Os eleitores não votam para cargos públicos municipais e estaduais. Entre eles, o de governador.

Ou seja, mesmo que as votações deste ano também definam os deputados federais e estaduais, governadores e senadores, esse grupo irá contribuir com votos apenas para a cadeira da Presidência.

Como brasileiros podem votar morando em outros países?

Os eleitores brasileiros que moram fora do país precisam solicitar a transferência para a Zona Eleitoral do Exterior (ZZ) até 6 de maio. O pedido é necessário para viabilizar o voto em território internacional.

A alteração de zona eleitoral remaneja o título para a sede da ZZ, em Brasília (DF). Esta unidade é responsável por organizar as eleições e locais de voto em outros países.

Transferência do título para participar das eleições

Para solicitar a transferência que viabiliza o voto no exterior, é preciso comparecer presencialmente na embaixada ou consulado brasileiro responsável pela sua região.

Outra alternativa é buscar atendimento no Cartório Eleitoral do Exterior, em Brasília.

Os eleitores precisam apresentar:

Documento oficial brasileiro com foto;

Comprovante ou declaração de residência no exterior;

Serviço de quitação militar (válido apenas para homens entre 18 e 45 anos).

Vale ressaltar que a alternativa é válida apenas para residentes em outros países.

Brasileiros que estarão viajando nos dias da eleição devem justificar o voto e não podem solicitar a permissão.

Qual a diferença entre voto do exterior e voto em trânsito?

O voto no exterior é uma transferência definitiva que permite que o eleitor participe das decisões políticas brasileiras mesmo morando em outro país. Ele é dedicado apenas para aqueles que moram fora do Brasil.

O voto em trânsito é uma alteração temporária, válida apenas no território nacional, e permite participar do pleito durante viagens e mudanças temporárias.

Ao contrário da transferência para ZZ, os brasileiros que usam voto em trânsito podem participar de todas as eleições, e não apenas da escolha do presidente.

Caso alterem para outro município dentro do mesmo estado, eles podem participar da votação para todos os cargos.

Se a mudança for para outra unidade da federação, a contribuição também fica restrita ao voto para presidente da República.