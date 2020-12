Zona do euro tem desempenho melhor em dezembro mas ainda encolhe, diz PMI

A economia da zona do euro teve um desempenho muito melhor do que o esperado neste mês, embora ainda tenha contraído ligeiramente, uma vez que a segunda onda de infecções por coronavírus e novas restrições tiveram menos impacto do que anteriormente no ano, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

A indústria informou forte crescimento, alimentado pelo aumento das exportações e desempenho robusto da Alemanha, mas o setor de serviços permaneceu em queda em meio ao distanciamento social.

O PMI Composto preliminar do IHS Markit subiu a 49,8 em dezembro de 45,3 em novembro, pouco abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração. Pesquisa da Reuters apontava aumento muito menor para 45,8.

“Os dados indicam que a economia está perto de se estabilizar depois de ter despencado fortemente em novembro em meio às renovadas medidas de lockdown pela Covid-19”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

“A contração do quarto trimestre consequentemente parece bem menos intensa do que o impacto da pandemia visto mais cedo neste ano.”

Pesquisa da Reuters neste mês projetou que a economia vai contrair 2,6% neste trimestre.

O PMI do setor de serviços subiu a 47,3 de 41,7, superando todas as expectativas em pesquisa da Reuters, cuja mediana era de 41,9.

A indústria foi bem menos afetada pelas medidas de lockdown já que muitas permaneceram abertas, e o PMI preliminar do setor saltou a 55,5 de 53,8, nível mais alto desde maio de 2018 e também acima de todas as expectativas em pesquisa da Reuters, cuja mediana era de 53,0.