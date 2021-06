Zona do euro: PIB cai menos do que inicialmente estimado no 1º tri

A economia da zona do euro contraiu bem menos do que o esperado no primeiro trimestre do ano, mostraram dados revisados da agência de estatísticas da UE, com o aumento dos estoques e investimentos compensados pelos gastos reduzidos do consumidor.

A Eurostat informou que o Produto Interno Bruto dos 19 países que usam o euro contraiu 0,3% sobre o trimestre anterior e 1,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. As estimativas divulgadas há três semanas eram de recuos respectivamente de 0,6% e 1,8%.

A agência informou que o aumento dos estoques contribuiu positivamente com 0,7 ponto percentual para o dado trimestral, e o investimento e o comércio acrescentaram 0,1 ponto cada.

A queda do consumo das famílias devido aos lockdowns por conta da pandemia subtraiu 1,2 ponto percentual, enquanto os gastos do governo foram neutros.

A contração de 0,3% do PIB acontece após queda trimestral de 0,6% nos três meses anteriores, o que significa que a economia da zona do euro caiu em sua segunda recessão técnica desde o início da pandemia de covid-19.

