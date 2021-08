Yellen apoia renomeação de Powell como presidente do Fed, diz Bloomberg

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou a assessores seniores da Casa Branca que apoia a renovação do mandato de Jerome Powell como presidente do Federal Reserve, escreveu repórter da Bloomberg News no Twitter.

O presidente Joe Biden não tomou uma decisão e deve entrar na discussão por volta do feriado do Dia do Trabalho, no começo de setembro, acrescentou o tuíte.

Um porta-voz do Departamento do Tesouro dos EUA se recusou a comentar. Nenhum comentário foi emitido em um primeiro momento pela Casa Branca.

Powell foi elevado à presidência do Fed pelo presidente Donald Trump em 2018, substituindo a então presidente Yellen. O mandato dele vence em fevereiro.