Xi Jinping terá raro encontro com CEOs dos EUA, diz WSJ

O líder chinês Xi Jinping planeja se reunir com um grupo de líderes empresariais dos EUA na próxima semana, após um fórum patrocinado pelo governo. Pequim está aumentando os esforços para atrair empresas americanas em meio a uma fuga de capital estrangeiro. As informações são do Wall Street Journal.

A reunião com o principal líder da China está marcada para quarta-feira, e espera-se que o CEO da seguradora Chubb, Evan Greenberg, juntamente com Stephen Orlins, presidente do Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China, e Craig Allen, presidente do Conselho Empresarial Estados Unidos-China, compareçam, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A lista de participantes ainda está sendo concluída e as fontes do WSJ disseram que Pequim poderia cancelar a reunião no último minuto. O patrocinador da reunião, o Conselho de Estado da China, não respondeu a um pedido de comentário feito pelo jornal.

Executivos dos EUA estão indo para a capital chinesa neste fim de semana para o Fórum de Desenvolvimento da China, um encontro anual onde líderes empresariais globais se encontram com formuladores de políticas chineses. A reunião de dois dias está programada para começar no domingo. Os tópicos a serem discutidos incluem o crescimento econômico da China, inteligência artificial e mudanças climáticas, de acordo com uma agenda preliminar obtida pelo Wall Street Journal.

Este ano, o fórum acontece enquanto a segunda maior economia do mundo enfrenta ventos reveses, incluindo uma desaceleração econômica, fraco consumo e declínio dos investimentos do setor privado na China. As empresas estrangeiras também estão buscando garantias de Pequim sobre regulação inconsistente e crescentes riscos operacionais.

Depois de manter uma baixa participação no fórum do ano passado, os CEOs americanos estarão de volta em força este ano. Segundo uma lista preliminar obtida pelo WSJ, os EUA formarão a maior delegação empresarial global no encontro deste mês, com 34 dos mais de 85 principais executivos esperados para comparecerem sendo de multinacionais americanas.

Em março do ano passado, apenas 23 líderes empresariais de empresas americanas compareceram, com muitos se afastando em meio a algumas das relações políticas mais tumultuadas entre os EUA e a China em décadas.

Entre os CEOs esperados para comparecer este ano estão Tim Cook da Apple, Stephen Schwarzman da Blackstone, Ken Griffin do fundo de hedge Citadel e Noel Quinn do HSBC. Outros líderes sênior presentes este ano incluem CEOs de fabricantes de chips como Sanjay Mehrotra da Micron Technology, Lisa Su da AMD e o executivo-chefe da Exxon Mobil, Darren Woods.

Os principais executivos da empresa de alimentos americana Cargill, das empresas farmacêuticas Bristol-Myers Squibb e Pfizer também planejam comparecer. Os CEOs Laxman Narasimhan da Starbucks, Dirk Van de Put da empresa de alimentos Mondelez International e Enrique Lores da HP farão sua primeira aparição no fórum.

Apesar da grande participação esperada, o encontro deste ano foi envolto em mistério, com a identidade do palestrante principal da conferência - geralmente um líder chinês sênior - no ar, sem detalhes definitivos dados aos participantes. Também não houve anúncios públicos sobre o fórum nem nenhum site dedicado a ele.

Antes de um jantar em São Francisco em novembro, onde CEOs americanos deram uma ovação de pé a Xi, a última reunião divulgada entre o líder chinês e um grupo de executivos americanos de alto perfil foi em junho de 2018, quando Xi pediu aos líderes empresariais globais em Pequim para ajudar a combater o protecionismo, prometendo abrir ainda mais o mercado chinês para investidores estrangeiros.