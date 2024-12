Vendas do comércio crescem 0,4% em outubro, resultado melhor que o esperado pelos analistas

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado de produtos alimentícios, as vendas cresceram 0,9% na passagem de setembro para outubro.

Em um cenário de economia aquecida, com o desemprego em mínimas históricas e mais renda disponível para as famílias, economistas acreditam que o comércio deve fechar o ano com resultados superiores aos do ano passado, mesmo com o dólar alto e com a elevação intensa da taxa de juros definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) nesta quarta-feira.