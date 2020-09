Varejo registra alta na China pela 1ª vez desde o início da pandemia

As vendas no varejo na China aumentaram 0,5% em agosto em ritmo anual, a primeira alta em 2020 ano desde o início da epidemia de covid-19, anunciou nesta terça-feira (15) o Escritório Nacional de Estatísticas (BNS).

O indicador chave do consumo desabou no início do ano, no momento mais grave da epidemia, com uma queda de 20,5% em ritmo anual em janeiro e fevereiro.

Desde então permaneceu em queda, com os consumidores temerosos de retomar uma vida normal, apesar da situação epidêmica do país apresentar claros avanços.

Nesta terça-feira, a China informou apenas oito novos casos de covid-19 em seu território.

Para estimular o consumo e apoiar a retomada do emprego, muitas províncias e municípios anunciaram nos últimos meses operações comerciais com bônus de compra ou descontos.

A China, onde a covid-19 surgiu em dezembro, antes da propagação para o resto do mundo, foi o primeiro país a retomar as atividades e é observado como um termômetro da esperada recuperação da economia mundial.

A produção industrial registrou alta de 5,6% em ritmo anual, após o avanço de 4,8% em julho.

No que diz respeito aos investimentos de capital fixo, o crescimento apresentou queda de 0,3% nos primeiros oito meses do ano, segundo o BNS.

A taxa de desemprego, que na China é medido apenas em zonas urbanas, era de 5,6% em agosto, contra 5,7% no mês anterior.

Porém, o dado não inclui milhões de trabalhadores migrantes, afetados pela pandemia.

Em fevereiro, a taxa de desemprego atingiu o recorde absoluto de 6,2% da população ativa urbana.