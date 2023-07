Valor emprestado pelo Fed para bancos americanos caiu a US$ 105,5 bilhões na semana

Os empréstimos emergenciais do Federal Reserve (Fed) para aumento de liquidez de bancos americanos caíram mais uma vez na semana encerrada em 19 de julho. Segundo relatório divulgado há pouco, a soma total dos valores caiu US$ 66 milhões na última semana, de US$ 104,9 bilhões a US$ 105,56 bilhões.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto caiu de US$ 2,69 bilhões para US$ 2,63 bilhões, segundo relatório do Fed. Já a linha do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) subiu de US$ 102,30 bilhões a US$ 102,92 bilhões no período.

A categoria "outras extensões de crédito", cujos recursos são garantidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), recuou de US$ 162,4 bilhões a US$ 159,640 bilhões no mesmo intervalo.

Reunião sobre novas regras de capital para grandes bancos

O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta quinta-feira, 20, que realizará uma reunião para avaliar propostas de novas regras para bancos dos Estados Unidos na próxima quinta-feira, 27.

Os dirigentes do banco central americano vão discutir um pacote proposto de reformas para implementar uma versão americana do acordo de Basileia III, aumentando as exigências de requerimento de capital para grandes bancos, além de ajustes nas sobretaxas para bancos sistematicamente importantes dos Estados Unidos.