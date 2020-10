Em março, em plena quarentena da pandemia, as principais indústrias cervejeiras dos Estados Unidos previam o pior: uma queda drástica no consumo e um acúmulo de estoques, que precisariam ser descartados depois do fim do prazo de validade. Com os bares e restaurantes fechados, como no Brasil, a expectativa até que fazia sentido. Só que aconteceu o contrário, com muito mais gente comprando cerveja para consumir em casa.

O desafio, agora, é conseguir fabricar uma quantidade de embalagens que dê conta do aumento da demanda, algo para o qual o mercado aparentemente não estava preparado. Nos Estados Unidos, a previsão é que pode faltar cerveja, ao menos as artesanais.

A americana Ball Corporation, considerada a maior fabricante mundial de latinhas, afirmou em comunicado aos investidores que há uma carência de 10 milhões de latas de cerveja nos Estados Unidos, no momento. E a prioridade é para os clientes maiores, e não as pequenas cervejarias artesanais.

No Brasil, o mercado já vinha se preparando para a alta da demanda. A Ambev começou a operar sua primeira fábrica de latas no Brasil em setembro, mediante um investimento de 700 milhões de reais. A intenção é fabricar 1,5 bilhão de latas de alumínio por ano. A Ambev também decidiu construir novas fábricas em três cidades brasileiras, com a intenção de fornecer menos 6 bilhões de latas até o final de 2021.

É esperado um recorde de vendas da Ambev no terceiro trimestre do ano, com um aumento de 20% na produção apenas no mês de agosto, seguido de uma alta de 23% em julho e de 15% em junho, de acordo com relatório do banco Credit Suisse.

No Brasil, não há uma expectativa de falta de cerveja por uma quebra na produção de latinhas – ao menos, assim o mercado (e os consumidores) esperam.

Nos Estados Unidos, a história é diferente. A Ball Corpoaation está ampliando suas plantas de produção de embalagens de alumínio, mas as novas entregas deverão ser realizadas só a partir de 2021 – e a prioridade será para os grandes clientes, e não os fabricantes menores, de cervejas artesanais.